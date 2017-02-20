49-летний Филипп Киркоров встал на скользкую дорожку

Певец рассказал, как отметит юбилей. И удивил смелыми планами.

Специальным гостем шоу легенд фигурного катания, посвященного юбилею Татьяны Тарасовой, стал Филипп Киркоров. Он признался со сцены, что в детстве всегда смотрел телетрансляции чемпионатов мира и Олимпийских игр.

"В юности я даже мечтал стать фигуристом, а Татьяна Анатольевна была для меня и миллионов других воплощением моды и стиля – вся страна следила за нарядами Тарасовой от Славы Зайцева, – рассказал певец. – Потом я увидел номер "Арлекино" Аллы Пугачевой и передумал, решил стать артистом".

"Через два месяца мне будет 50 лет, и я всерьез подумываю о том, чтобы в свой юбилей впервые встать на коньки, – заявил Филипп. Круглую дату он отметит на сцене – даст десять сольников подряд в Кремлевском дворце. В прошлом году на главной сцене страны поп-король представил самое дорогое в своей карьере шоу "Я", поставленное режиссером Франко Драгоне, а теперь повторяет его на бис.

Ранее в интервью Киркоров рассказал: "Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить куда-либо в вещи, которую зрители уже видели. Люблю удивлять! Возможно, поэтому я почти 30 лет популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню".

