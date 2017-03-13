Инвалиды становятся традицией "Евровидения"

Появлением на сцене главного песенного конкурса Старого Света людей с ограниченными возможностями уже никого не удивить. Но вот добавляет ли недуг очков при голосовании жюри и телезрителей – вопрос спорный. Хотя совершенно точно: жалости и снисхождения артисты к себе не ждут.

Новость о том, что на конкурсе "Евровидение" в этом году Россию представит 27-летняя Юлия Самойлова, вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Дело в том, что у девушки первая группа инвалидности, и большую часть жизни она передвигается в коляске. В 13 лет ей поставили диагноз "спинальная амиотрофия Вердинга – Гофмана".

"Родилась абсолютно здоровым ребенком, развивалась как все нормальные дети. Потом поставили прививку – перестала вставать на ножки. Лечили меня, лечили, и я стала просто таять на глазах: становилось хуже, но, само собой, врачи говорили, что это из-за болезни. Потом мама написала отказ от всех уколов и лечения, ухудшение прекратилось. Родители водили меня по всяким знахарям-лекарям, как известным на весь мир, так и неизвестным. Встречались и шарлатаны... В общем, чего только родители не насмотрелись. В итоге просто перестали ездить по теме моего лечения. Просто поддерживали мое состояние массажами и мануальной терапией", – рассказала Юлия.



Люди с ограниченными возможностями и прежде выступали на "Евросонге". В 2015-м польская певица Моника Кушиньская появилась на сцене в инвалидной коляске. Ее карьера складывалась как нельзя лучше, но в 2006-м она попала в ДТП. В свое время в кресле выезжал на сцену Роберт Плант, сломавший ногу в аварии, но не пожелавший отменять концерт Led Zeppelin. Правда, Плант выздоровел, а Моника – нет. Композиция "Во имя любви" звучала из ее уст как нельзя более убедительно. А пела она на жизнеутверждающем фоне цветущих яблонь...

В том же году на конкурсную сцену вышла финская панк-группа Pertti Kurikan Nimipaivat, участники которой страдают аутизмом, церебральным параличом и синдромом Дауна. Выступили они только в полуфинале, заняв 16-е место из 16 команд. Группа была создана в 2009 году в арт-мастерской хельсинкского социального центра для инвалидов. На тот момент ее участникам было уже около 40 лет.