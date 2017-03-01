Меньщиков об участии Шурыгиной в "Доме-2"

Бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков оценил шансы 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной стать участницей телестройки. После нескольких выпусков ток-шоу "Пусть говорят", где девушка рассказывала, что якобы была изнасилована, многие прочили ей карьеру актрисы или звезды реалити-шоу.

Во время передачи Диана вела себя довольно странно: она то плакала, то смеялась, оскорбляла других участников передачи. "Ей самое место в "Доме-2", – решили некоторые зрители телеэфира. Один из самых известных участников реалити-шоу высказал свое мнение по этому поводу.

"Я не знаю эту историю, могу лишь предполагать. За все в этой жизни нам приходится платить. Если она действительно такая коварная, что сначала согласилась на близость с молодым человеком, а затем заявила, что этого не хотела, ей за это воздастся", – сказал Степан корреспонденту Dni.Ru.

На вопрос, сможет ли Диана сделать карьеру звезды реалити-шоу, Меньщиков отреагировал достаточно эмоционально. "Эту... еще на "Дом-2"?! – воскликнул бывший возлюбленный Алены Водонаевой. – Что она там устроит? Вообще, есть очень много людей, за которыми тянется нехороший шлейф. Помните Миледи из "Трех мушкетеров"? Женщина с ангельской внешностью – а сколько людей из-за нее пострадало. Здесь похожая ситуация: парень сидит, у него сломана жизнь, не факт, что с таким прошлым устроится куда-то в приличное место. Но что действительно произошло между ними, никто сказать не может".

Как писали Dni.Ru, Диана получила известность после программы "Пусть говорят". Девушка утверждает, что стала жертвой изнасилования. Предполагаемый преступник, 21-летний Сергей Семенов был приговорен к восьми годам лишения свободы, затем срок наказания сократили до трех лет.