Настасья Самбурская получила по лицу

Сегодня, 1 марта, Настасья Самбурская отмечает круглую дату – ей исполнилось 30 лет. В честь юбилея актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала о тяжелом детстве и тяжелых отношениях с соседками, от одной из которых Настасья получила по лицу.

Настасья Самбурская призналась, что не любит вспоминать свое детство, потому что в памяти всплывают только негативные моменты. "В восемь лет меня отдали в музыкальную школу играть на аккордеоне, но в девять забрали, потому что сначала обучение обходилось в небольшую сумму, а на следующий год подорожало втрое. Я пошла на балет, скакала, хоть была и слишком длинной для балерины. Через две недели мне сказали: "Девочка, пора бы и деньги принести". Естественно, их никто не дал, и танцы закончились. Когда занималась в деревенском хоре, пришла мать, послушала и вместо того, чтобы ребенка поддержать, выдала: "Ну да, голоса нету"... – рассказала Самбурская.

В подростковом возрасте Настасье тоже было несладко. "Брат сказал, что у меня кривые ноги и огромная задница. Когда боролась с этим комплексом, специально ходила в короткой юбке. Потом уже нормальные люди объяснили, что все у меня хорошо по всем параметрам. Но что в итоге? Никогда не думала, что стану актрисой, а стала. Мне говорили не петь, я пою, попа моя имеет контракты со спортивной маркой, да и ноги мои кривые тоже кто-то готов целовать", – отметила актриса.

Поработав в родном городе парикмахером, Самбурская решила попытать счастья в Москве. В 2008 году она снимала квартиру, причем, по ее признанию, не сразу догадалась, что можно пополам это делать. Однако ни с одной из своих соседок Настасья не ужилась.

"С первой разъехались после такой истории: ем ананасы из банки, и тут она заявляет, что я эгоистка. Говорю: "В смысле? Ананас хочешь? Возьми и попроси, не откажу". Отвечает, что должна была ей предложить, и как даст мне по лицу. Я офигела и немножечко "подбила" ее дверью. Со второй девочкой мы не сошлись на почве мусора. Забывала выбрасывать. А она мне перед дверью в комнату его ставила. Что за дрессировка? В общем, не сложились из нас соседки", – цитирует Самбурскую Woman`s Day.

Настасья получила популярность после участия в сериале "Универ". Также актриса снялась в картинах "Наваждение" и "Верни мою любовь". А еще Самбурская играет в театре, снимается в рекламе, поет.

Впрочем, актриса известна и своими скандальными разборками с другими представителями отечественного шоу-бизнеса. Настасья так прокомментировала это обстоятельство: "Многие в мой адрес высказываются несправедливо. А я никогда не хамлю первая, только в ответ. Если меня задевают, не промолчу, потому что у меня обостренное чувство справедливости. Поэтому хочу сказать всем, кто обвиняет, что живу на широкую ногу: вы сначала проживите мою судьбу, почувствуйте как это, когда вам есть нечего, нет никакой поддержки. Мне деньги с неба не упали, я лишь получила возможность их заработать. Хотела к 30 годам иметь свою квартиру и купила три жилья".