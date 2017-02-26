Самбурская обвинила Фадеева в мелочной мести

История с борьбой за номинацию "Прорыв года" премии МУЗ-ТВ, на которую могут претендовать актриса Настасья Самбурская и телеведущая Ольга Бузова, получила неожиданное продолжение. Бывшую звезду шоу "Дом-2" поддержал продюсер Максим Фадеев, а ее соперница назвала причину такого выбора.

И Ольга Бузова и Настасья Самбурская осчастливили россиян своим новым амплуа певиц не имея музыкального образования. Впрочем, как уже успели заметить эксперты, львиная доля успеха кроется не в полученных знаниях, а в таланте. Этот факт позволяет обоим девушкам на равных претендовать на премию МУЗ-В в номинации "Прорыв года".

Подобное обстоятельство не могло ни привести к спорам о том, кто же больше достоин столь почетной награды и кто из девушек лучше показал себя с вокальной точки зрения. Свое мнение по этому вопросу высказала и Самбурская. "Да мы обе хреново поем". – заметила она на своей странице в Instagram. Впрочем, и тут не преминула заметить, что исполняет свои хиты в живую. "Только таким образом получаю удовольствие от нахождения на сцене", – объяснила певица.

Масла в огонь долил продюсер Максим Фадеев, который поддержал в этом противостоянии талантов Ольгу Бузову. Настасья Самбурская уверена, что неспроста. "А тут еще Максим Фадеев давай Ольгу нахваливать, лишь потому, что я отказалась в клипе у Серябкиной сниматься, по состоянию здоровья", – изложила она свою версию. Съемки требовали тяжелых и частых тренировок, а врачи ввели запрет на столь изматывающий режим для певицы.

"Мелочная месть с вашей стороны, Максим", – обратилась она к продюсеру. При этом актриса пообещала снять свою кандидатуру, если их с Ольгой Бузовой на равных выдвинут на премию "Прорыв года". "Себе возьму "Нарыв года" потому что я многим в шоу-бизе, со своим непокладистым характером не хуже чирия на жопе", – решила Самбурская.