Интимные проблемы Анны Калашниковой

Ведущая и актриса готовится к новой операции. На сей раз хирург подправит ей бедра и ягодицы.

Анна Калашникова сейчас проходит курс реабилитации после увеличения груди со второго до четвертого размера. А когда следы хирургического вмешательства, синяки и гематомы исчезнут, 32-летняя актриса снова ляжет на операционный стол.

"Я решила сделать липосакцию бедер и ягодиц, – рассказала Dni.Ru Анна. – Хирург сказал мне, что хотя лишних жировых отложений практически нет, все равно можно довести фигуру до совершенства за счет удаления жира с внутренней стороны проблемных мест. Думаю я и об удалении комков Биша на лице, которые еще называют брылями и бульдожьими щечками. Это поможет придать лицу более утонченные и выразительные формы".

Калашникова уверена, что после решения всех интимных проблем, связанных с жировыми отложениями, ее новая фигура и похудевшее лицо помогут ей наладить личную жизнь и встретить принца. Правда, Анна надеется, что реабилитация после следующих операций будет не такой сложной и долгой, как после маммопластики.

"Для увеличения груди мне из одного так называемого кармана вынули имплантат, а в другой вставили. Вскоре после операции у меня открылось сильное кровотечение. Мой хирург Александр Абакумов уверяет, что это нормальное явление. Мол, кровь не застаивается и выходит через специальные дренажные клапаны, в результате процесс заживления идет быстрее. Но мне все равно страшно. Я почти все время вынуждена лежать. Не могу даже помыть голову. Ужас в том, что врач запретил совершать резкие движения и поднимать руки, чтобы сделать селфи, иначе кровь снова может пойти", – ранее рассказывала Анна в интервью Dni.Ru.