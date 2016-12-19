Калашникова об отношениях с танцующим миллионером

Модель рассказала о планах и видах на знаменитого итальянца. Она обещает бомбу!

После встречи модели Анны Калашниковой с 49-летним Джанлукой Вакки, известным как танцующий миллионер, в программе Андрея Малахова "Пусть говорят", их отношения стали развиваться стремительно. В октябре, как писали ранее Dni.Ru, обаятельному итальянцу предложили выбрать по фото партнершу для танцев из числа российских звезд. Больше всех ему приглянулась именно Калашникова.

Тогда красавица решила показать себя со всех сторон и приобняла итальянца, спросив у Малахова: "Ну, как мы? Прохор пусть посмотрит". Затем Малахов предложил Калашниковой станцевать с миллионером: "Пока вы вдвоем в студии, вы должны сделать что-нибудь. Ее бывший умрет!"





Реакция бывшего жениха Анны певца Прохора Шаляпина осталась тайной. А вот сама модель развитию той публичной истории удивилась. "Честно, я думала, что тем эфиром на "Первом канале" все и ограничится, – призналась в интервью Dni.Ru Калашникова. – Но Джанлука подписался на все мои аккаунты в социальных сетях, ставит лайки и комментирует все мои публикации, словом, проявляет всяческий интерес. А только что нам предложили сняться в дорогом совместном проекте, чему я очень рада. Тайны не раскрою, но это будет бомба!"

Напомним, что Джанлука Вакки хочет найти невесту из числа российских актрис. И это при том, что на родине у него есть подруга сердца по имени Джорджия, с которой он уже встречается несколько лет. Но она поддерживает любое начинание и каприз богатого жениха. А Анна – девушка свободная, видная, ей и карты в руки.

