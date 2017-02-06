Анна Калашникова оказалась в ужасной ситуации

После увеличения груди актриса четыре дня истекала кровью. Больше всего ее огорчил запрет на селфи.

Когда актриса и ведущая Анна Калашникова решила увеличить грудь до четвертого размера, она и подумать не могла, чем это обернется. "Я пережила сложную операцию, – разоткровенничалась Анна с Dni.Ru. - Из одного так называемого кармана груди вынули имплантат, а в другой вставили. Вскоре после операции у меня открылось сильное кровотечение. Мой хирург Александр Абакумов уверяет, что это нормальное явление. Мол, кровь не застаивается и выходит через специальные дренажные клапаны, в результате процесс заживления идет быстрее".

"Но мне все равно страшно, – продолжила Калашникова. – Ужас в том, что я почти все время вынуждена лежать. Не могу даже помыть голову. Врач запретил делать резкие движения и поднимать руки, чтобы сделать селфи, иначе кровь снова может пойти".

Ранее бывшая девушка певца Прохора Шаляпина рассказала Dni.Ru, что всегда мечтала увеличить грудь: "Но то не было времени из-за работы или из-за беременности, то не могла найти хорошего хирурга и клинику. Наконец все сложилось. Я уверена, что красивая грудь – непременный залог успеха. Я много выступаю, снимаюсь, поэтому должна выглядеть сексуально и ярко. Прежде мой размер груди был второй с половиной, а теперь получится четверка. Уверена, что благодаря чудесам израильской медицины она будет смотреться прекрасно и реалистично!"





Первые результаты операции уже видны, Анна ими довольна. Следы хирургического вмешательства перестанут быть заметными через пару недель, и тогда Калашникова порадует поклонников новыми снимками.

