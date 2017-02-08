Ухажер обозвал 54-летнюю Сябитову сумасшедшей нимфоманкой

Сваха уверена, что женское счастье ей больше не светит. Она считает, что ее пожилая плоть никому не нужна.

На этой неделе Роза Сябитова отмечает 55-летие. "Грустно, что в моем возрасте уже не будет женского счастья, – вздыхает она. – Как говорят? Замуж поздно – помереть рано. Но это данность. Не потому, что нет мужчины, о котором мечтается. А потому что такому пожилая женщина не нужна. Да, я прекрасно выгляжу, многое в это вложила, знаю свои достоинства, но чудес не бывает".

"Мужчин в жизни выбирала надорванных, как игрушки сломанные, без глаз. В голове был сценарий: любовь – это жалость, проявление доброты, игнорирование своих потребностей, значит, бросаться на помощь по первому зову, решать чужие проблемы, привязываться к эмоционально убогим. Те мужчины, которых любила я, все были помоечные", – уверяет Роза.

Сегодня она, по ее словам, находится определенном статусе, в категории небожителей, где есть жесткие правила, ответственность. "Я не имею права делать многие вещи, которые разрешены обычным людям. Поэтому, выбирая между тем, быть в 55 лет счастливой или уважаемой, конечно, остановлюсь на втором. Счастливой я могу быть лишь короткий промежуток времени. Стараюсь не подрывать репутацию, а это непросто. Думаете, не хочется найти молодого любовника и наслаждаться плотской жизнью? Хочется. Но я знаю последствия. Ни к чему хорошему это не приведет. Да, я удовлетворю потребность в молодом теле, но могу привязаться к человеку, а он – ко мне. В какой-то момент он захочет уйти. И я отпущу, потому что молодые должны быть с ровнями и рожать детей", – считает Сябитова.

Поведала Роза и о своем идеале мужчины. "Этот мужчина должен быть готов, что говорить о нас будут много и далеко не всегда хорошее. Если такой найдется, он должен сам сделать первый шаг, начать ухаживать, а не я предлагать ему ситуацию А еще он должен пройти мои тесты. Первый простой: у меня нет времени на медленные танцы – к тебе или ко мне? Он должен ответить: "Роза, расслабься, давай просто общаться". Я специально провоцирую мужчин, и ни один еще не прошел этот этап. Либо говорят, что я сумасшедшая, нимфоманка, либо отказываются – боятся", – цитирует сваху журнал "Антенна-телесемь".