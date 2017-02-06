Кушанашвили о муже Топурии: От таких живыми не уходят

В конце января светские СМИ раструбили новость о возможном романе замужней солистки группы "А-Студио" Кети Топурии и рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов). Отар Кушанашвили объяснил, почему не верит репортерам.

Знаменитый острослов считает, что акулы пера ошиблись, приписав роман Кети и Гуфу. Кушанашвили в свойственной ему глумливой манере развенчал эту новость в своем блоге в "ЖивомЖурнале".

"Я третьего дня видел благоверного Кэти, – сообщил Отар, имея в виду бизнесмена Льва Гейхмана. – Он являет собой великолепный образец закоронелого домостроевца, который и с внешними, и внутренними проблемами и врагами, я видел, разбирается на манер Джека Ричера в исполнении Тома Крузашвили, и если вы думаете, что он допустит мезальянс своей супружницы и какого-то там рэпера, значит, у вас либо состояние мозгового переутомления (я знаю, кто такой Гуф, посему состояние, о котором ниже, очень хорошо ему ведомо), либо конопляного делирия".

Кушанашвили сомневается, что Кети могла променять своего красавца-мужа, которому она родила дочь Оливию, на скандально известного рэпера. "От таких, как он, живыми не уходят, тем паче к пареньку, чьи качества далеки не то что от маскулинности, но и от самых снисходительных понятий о норме", – убежден Отар.

Фото опубликовано Отар Кушанашвили (@otar.kushanashvili) Фев 5 2017 в 1:24 PST

Напомним, по данным некоторых СМИ, Топурия отдохнула в Таиланде вместе с Гуфом. В распоряжении журналистов оказались снимки, где облаченная в бежевый купальник Кети загорает, лежа на груди у рэп-исполнителя. Впрочем, фотографии получились нечеткими.

Фото опубликовано Кэти Топурия & Лев Гейхман (@keti_lev) Апр 10 2016 в 5:44 PDT

Пиар-менеджер певицы Виктория Нуриева опровергла информацию о ее близких отношениях с рэпером. "Все это чушь и полный бред. Не знаю, как реагировать на такие провокационные новости. Я считаю, Кети Топурию как замужнюю женщину такие новости просто оскорбляют. С мужем у них прекрасные отношения", – пояснила она корреспонденту Dni.Ru.

Happy b day @lev__lev spasibo tebe za lubov kotoruiu derju na rukah #livi�� Фото опубликовано Keti Topuria (@keti_one_official) Апр 25 2016 в 2:00 PDT

Гуф тоже все отрицает. "Я не знаю даже, как на такое реагировать... Я бы, может, даже опять промолчал, как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим, но мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по приезде в Москву," – отметил он.

Фото опубликовано @therealguf Янв 17 2017 в 8:41 PST

Высказался Долматов и о семейной жизни певицы. "Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне как человеку не с самой лучшей репутацией такой материал, может быть, и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого", – заявил рэпер.