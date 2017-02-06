Недавно младшему наследнику певицы исполнилось 13 лет
Бывший участник телестройки прокомментировал скандальные слухи
Кушанашвили о муже Топурии: От таких живыми не уходят
Знаменитый острослов считает, что акулы пера ошиблись, приписав роман Кети и Гуфу. Кушанашвили в свойственной ему глумливой манере развенчал эту новость в своем блоге в "ЖивомЖурнале".
"Я третьего дня видел благоверного Кэти, – сообщил Отар, имея в виду бизнесмена Льва Гейхмана. – Он являет собой великолепный образец закоронелого домостроевца, который и с внешними, и внутренними проблемами и врагами, я видел, разбирается на манер Джека Ричера в исполнении Тома Крузашвили, и если вы думаете, что он допустит мезальянс своей супружницы и какого-то там рэпера, значит, у вас либо состояние мозгового переутомления (я знаю, кто такой Гуф, посему состояние, о котором ниже, очень хорошо ему ведомо), либо конопляного делирия".
Кушанашвили сомневается, что Кети могла променять своего красавца-мужа, которому она родила дочь Оливию, на скандально известного рэпера. "От таких, как он, живыми не уходят, тем паче к пареньку, чьи качества далеки не то что от маскулинности, но и от самых снисходительных понятий о норме", – убежден Отар.
Напомним, по данным некоторых СМИ, Топурия отдохнула в Таиланде вместе с Гуфом. В распоряжении журналистов оказались снимки, где облаченная в бежевый купальник Кети загорает, лежа на груди у рэп-исполнителя. Впрочем, фотографии получились нечеткими.
Пиар-менеджер певицы Виктория Нуриева опровергла информацию о ее близких отношениях с рэпером. "Все это чушь и полный бред. Не знаю, как реагировать на такие провокационные новости. Я считаю, Кети Топурию как замужнюю женщину такие новости просто оскорбляют. С мужем у них прекрасные отношения", – пояснила она корреспонденту Dni.Ru.
Гуф тоже все отрицает. "Я не знаю даже, как на такое реагировать... Я бы, может, даже опять промолчал, как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим, но мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по приезде в Москву," – отметил он.
Высказался Долматов и о семейной жизни певицы. "Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне как человеку не с самой лучшей репутацией такой материал, может быть, и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого", – заявил рэпер.
Хитами одного из самых успешных коллективов заслушивался весь СССР
После увеличения груди актриса четыре дня истекала кровью
Правительство США планирует разладить отношения России и Ирана
"Богиню" кино осудили за хамство на "Минуте славы"