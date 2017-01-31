Кети Топурия оскорблена новостью о романе с Гуфом

Вокалистку группы "А-Студио" Кети Топурию оскорбляет информация о ее романе с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым). Недавно в СМИ появились слухи о том, что звезды якобы вместе отдыхали в Таиланде.

"Все это чушь и полный бред. Не знаю, как реагировать на такие провокационные новости. Я считаю, Кети Топурию как замужнюю женщину такие новости просто оскорбляют. С мужем у них прекрасные отношения", – пояснила корреспонденту Dni.Ru PR-менеджер артистки Виктория Нуриева.

А вот концертный директор Гуфа Эдгар не подтвердил, но и не опроверг неоднозначную новость. "Да, Алексей отдыхал в Таиланде. Не знаю, один или нет – меня там не было. Скорее всего, один", – пояснил он изданию Dni.Ru.

Напомним, согласно сообщениям некоторых СМИ, Кети Топурия отдохнула в Таиланде вместе с Гуфом. В распоряжении журналистов оказались снимки, где певица, облаченная в бежевый купальник, загорает, лежа на груди у рэп-исполнителя. Однако фотографии получились не четкими, поэтому нельзя сказать, действительно ли эти люди на них запечатлены.





Кроме того, репортеры выяснили, что Кети и Гуф вернулись в Москву на одном самолете. Правда, из зоны таможенного контроля они все-таки вышли по отдельности.

Что интересно, в аккаунтах обоих артистов есть снимки с виллы, по которым можно было определить, что они отдыхали в одном доме. В частности, на фото у Кети и Гуфа можно разглядеть бамбуковый забор и покрашенную в красный цвет шину, изображающую стол.