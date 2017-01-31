Бывшая жена Гуфа о его романе с Кети Топурией

Певица Айза Анохина высказалась по поводу слухов о романе своего бывшего мужа, рэпера Гуфа (Алексея Долматова) с солисткой группы "А-Студио" Кети Топурией. Певица утверждает, что давно подозревала, что артист связал свою жизнь с хорошей женщиной.

"У меня были подозрения, что рядом с ним хорошая женщина, судя по тому, какой правильный образ жизни он сейчас ведет", – рассказала Анохина. По ее словам, с бывшим мужем они регулярно созваниваются, он встречается с сыном. "Мы пока не обсуждали с ним его новые отношения. А так, я желаю им счастья, надеюсь, что у них все будет хорошо", – цитирует артистку Life.ru.

Как удалось выяснить корреспонденту Dni.Ru, сейчас Айза отдыхает на Бали, однако, судя во всему, продолжает следить за личной жизнью бывшего возлюбленного.

Напомним, по данным некоторых СМИ, рэпер отдыхал вместе с солисткой группы "А-Студио" Кети Топурией в Таиланде. В распоряжении журналистов оказались снимки, где певица, облаченная в бежевый купальник, загорает, лежа на груди у рэп-исполнителя. Однако фотографии получились нечеткими, поэтому нельзя точно сказать, действительно ли на них запечатлены две звезды.

PR-менеджер Кети назвала эту новость "полным бредом". "Я считаю, Кети Топурию как замужнюю женщину такие новости просто оскорбляют. С мужем у них прекрасные отношения", – рассказала изданию Dni.Ru администратор артистки.

А вот концертный директор Гуфа Эдгар не подтвердил, но и не опроверг неоднозначную новость. "Да, Алексей отдыхал в Таиланде. Не знаю, один или нет – меня там не было. Скорее всего, один", – пояснил он.