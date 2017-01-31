У замужней Кети Топурии роман с известным певцом

Согласно сообщениям некоторых СМИ, у солистки группы "А-Студио" Кети Топурия романтические отношения с известным рэп-певцом Гуфом. Якобы влюбленные даже вместе отдохнули в Таиланде.

Кети Топурия и Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) приметили отдыхающими на вилле. Популярных артистов сняли на видео. На кадрах, которые оказались в распоряжении Life.ru, певица, облаченная в купальник телесного цвета, загорает, лежа на груди Гуфа.

Интересно, что на страничках Кети и Гуфа в соцсети Instagram нет и намека на совместный отдых. Певица публиковала исключительно селфи и видео, на которых запечатлена развлекающейся с подружками. Судя по снимкам на странице Гуфа в той же соцсети, создавалось впечатление, что в Таиланде он отдыхал в одиночестве.

Однако в аккаунтах обоих артистов присутствуют снимки с виллы, по которым можно было определить, что они отдыхали в одном доме. В частности, на фото у Кети и Гуфа можно разглядеть бамбуковый забор и покрашенную в красный цвет шину, изображающую стол.



Более того, репортерам удалось заснять прилетевших из Таиланда на одном самолете Кети и Гуфа, однако из зоны таможенного контроля артисты вышли по отдельности.

Журналисты узнали, что Топурия и Долматов сблизились в марте 2016 года на съемочной площадке, когда "А-Студио" снимали клип на совместную с Гуфом песню "Далеко". Симпатия между столь непохожими артистами быстро переросла в настоящую страсть: Кети и Алексей стали встречаться за пределами концертных площадок. Почти десять месяцев влюбленным удавалось скрывать свои отношения от всех – о романе Топурии и Долматова знали всего несколько человек – концертный директор Гуфа и несколько подруг Кети.

Фото опубликовано @therealguf Янв 17 2017 в 8:41 PST

"Поначалу даже близкие друзья Кети не знали о ее отношениях с Гуфом. Когда они узнали, то были, конечно, в шоке. Кети так старательно все скрывала, боялась, что узнает муж. Лев, насколько мне известно, сейчас живет в США, куда он уехал по работе. После отъезда супруга Кети переехала из элитного поселка на Рублевке в апартаменты в "Москве Сити", – рассказал человек из близкого окружения Топурии.

Фото опубликовано Keti Topuria (@keti_one_official) Янв 13 2017 в 10:44 PST

В Москве Долматов и Топурия не появляются вместе в людных местах. Романтические встречи Кети и Алексея проходят в основном в его загородном доме в Апрелевке, подальше от любопытных глаз. Говорят, Кети не пропускает ни одного выступления Гуфа на концертах в столице. В близком окружении артистов утверждают, что именно Кети настояла на прохождении Алексеем реабилитации в наркологической клинике "Феникс" в Израиле.

Отметим, что если Гуф официально свободен, то Кети Топурия замужем. В 2013 году певица сочеталась брачными узами с бизнесменом Львом Гейхманом. Пышное торжество прошло в элитном зале торжеств Barvikha Luxury Village, куда молодожены пригласили более 500 гостей. В июне 2015-го года у супругов родилась дочь, которую назвали Оливией.