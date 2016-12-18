Откормленный бабушкой Пьеха поразил пухлыми щечками

Поклонники певца умиляются. Таким любимого артиста они еще не видели.

Стас Пьеха на странице в социальной сети опубликовал свой детский снимок. На нем будущей звезде эстрады 3-4 года. "В юные годы свое положение во дворовой иерархии я брал массой", – с юмором подписал фотографию карапуза певец.

Фото опубликовано Станислав Пьеха (@wolfieha) Дек 17 2016 в 6:23 PST

"Сначала я увидела щечки,а позже ребенка", "Забавный малый, который превратился в шикарного Мужчину с великолепным голосом", "Бабуля, наверно, питерскими пышками кормила!?", "Смешной такой пирожок", – умиляются фанаты. Таким любимого артиста еще не видели. Фанаты заметили, что двухлетний сын Пьехи Петр от модели и диджея Натальи Горчаковой – вылитая его копия.

Фото опубликовано Станислав Пьеха (@wolfieha) Мар 22 2016 в 4:07 PDT

Напомним, что Стас Пьеха получил свое имя еще задолго до рождения. Дело в том, что его бабушка, народная артистка СССР Эдита Пьеха потеряла отца в раннем детстве, и уже тогда дала себе зарок назвать будущего сына его именем – Станислав. Вот только родилась у женщины дочка, ныне известная актриса и телеведущая Илона Броневицкая. Зато когда у Броневицкой и джазового музыканта Пятраса Герулиса появился сын, вопрос об имени мальчика решился сам собой.

Таким образом, кажется логичным, что своего сына Стас назвал Петром – в честь отца.

