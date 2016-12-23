Эдита Пьеха получила серьезную травму

Непогода сыграла злую шутку с известной российской певице Эдитой Пьехой. Она поскользнулась и получила серьезную травму, в результате чего пришлось даже отменить концерт.

Об отмене концерта было объявлено в социальных сетях. Официальные аккаунту Эдиты Пьехи пестрили сообщениями о болезни звезды.

Как оказалось, под болезнью имелся ввиду ушиб бедра в результате падения. О страшной травме рассказали источники в больнице, куда была доставлена пострадавшая.

Позже прокомментировала получение травмы и сама певица. "Да ничего особенного. Мне 79 лет – нездоровится. Мне предлагали "слечь", но ничего – мне дома хорошо", – цитирует ее Life.ru. В итоге Пьеха приняла решение "отлежаться" и только после Нового года лечь на полноценное обследование.

"Очень переживаю, что концерт пришлось отменить, но самочувствие не позволяет выступить. Вашими молитвами постараюсь быть", – добавила она. Звезда отметила, что хотела бы отметить в бодром здравии свой юбилей, который будет в июле 2017 года.

ВНИМАНИЕ! / НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ОТМЕНЕН В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ ЭДИТЫ СТАНИСЛАВОВНЫ. ПОЖЕЛАЕМ ЛЮБИМОЙ АРТИСТКЕ СКОР.. https://t.co/38z8biBPQP — Эдита Пьеха (@EdytaPiecha) 23 декабря 2016 г.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что у певицы Эдиты Пьехи отказывают ноги. В этой связи травма бедра для нее становится еще более опасной.

Журналистам удалось выяснить, что даже лежачие полицейские представляют для Пьехи серьезное препятствие. Сообщалось, что звезде очень трудно передвигаться без посторонней помощи.