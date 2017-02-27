Изнасилованной Шурыгиной предложили сняться в кино

Популярность героини скандальной истории с изнасилованием, Дианы Шурыгиной, растет с каждым днем. И если сначала девушка страдала от массовой травли в интернете, то сейчас становится все более востребованной и успешной медийной личностью.

Последний успех Дианы – предложение попробовать себя в киноиндустрии. Как сообщила девушка на своей странице "ВКонтакте", ее пригласили сняться в концовке криминальной драмы "Егор Шилов" режиссера Юрия Спиридонова. По словам Дианы, она сейчас обдумывает предложение.

Кроме того, 26 февраля девушка с поруганной честью приняла участие в благотворительной акции, организованной в офисе соцсети "ВКонтакте". На мероприятии топовые блогеры поддержали Диану и с удовольствием сделали с ней множество совместных фотографий, отмечается в сообществе "Селфи: журнал про ютуб".

Более того, девушка стала главной звездой вечера. Во время фотосессии Диана активно использовала жест, который стал популярен после ток-шоу "Пусть говорят" – тогда она показывала, сколько выпила спиртного в тот вечер, когда была изнасилована. Блогеры при этом активно предлагали Диане вести совместные проекты и коллаборации.

#диана #шурыгина #шурыгинадиана #дианашурыгина#надонышке#пустьговорят#пг Публикация от Диана Шурыгина (@shuriginadiofficial) Фев 27 2017 в 1:01 PST

#дианашурыгина Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana73) Фев 27 2017 в 12:59 PST

#надонышке #дианашурыгина Публикация от Диана Шурыгина (@diana_shurash99) Фев 27 2017 в 12:55 PST

Впрочем, позже часть интернет-сообщества жестко раскритиковала блогеров и их стремление раскрутиться на грязной истории. При этом аккаунт Дианы в Instagram был взломан, а некоторые участники благотворительной акции все же одумались и удалили ее из друзей.

Напомним, Диана Шурыгина стала известна на всю страну после участия в ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". На передаче 17-летняя девушка рассказала, что ее избил и изнасиловал знакомый во время вечеринки в загородном доме.

Суд признал 21-летнего Сергея Семенова виновным в преступлении и осудил на восемь лет, однако позже срок был сокращен до трех лет. История Дианы вызвала бурную реакцию как у гостей ток-шоу, так и у интернет-сообщества. Большинство россиян не поверили девушке, посчитав, что она слишком откровенно рассказывала о произошедшем и совершенно не напоминала жертву.

После этого на Диану в Сети обрушился шквал критики, оскорблений и злобных шуток. Кроме того, ее образ был цинично использован в рекламной кампании ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг".