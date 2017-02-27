Изнасилованной Шурыгиной предложили сняться в кино

Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Слухи и сплетни Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Среда 1 марта
Лента новостей
10:21
В центре Москвы горит салон красоты
10:03
Воспоминания Обамы оценили в $60 миллионов
09:52
Голая грудь звезды "Гарри Поттера" произвела фурор
09:42
В пустующем доме под Москвой нашли тело мужчины
09:31
При пожаре на юго-востоке Москвы пострадал человек
09:26
В России расцвел бизнес Мавроди
09:15
Когда можно перестать воспитывать детей
09:14
Челентано подняли на смех после его обращения в полицию
09:05
VIP-пассажир потерял сознание в Домодедово
09:04
Все бойцы Росгвардии получат квартиры
08:53
Самые опасные виды зависимости
08:40
Ким Чен Ын до смерти напугал Трампа
08:39
Евросоюз "бросил кость" Порошенко
08:34
Дочь Федосеевой-Шукшиной сбежала в Африку
08:12
Ревнивый таксист протаранил машину коллеги под Москвой
07:59
Как изменится жизнь россиян с 1 марта
02:07
Бартенева на "Модном приговоре" охватила паника
23:40
Муж жестоко обманул Марину Хлебникову
21:58
Когда Москву очистят от пятиэтажек
21:57
Мару Багдасарян увековечили в образе дворника
21:11
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв
21:05
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
21:00
На юге Москвы вспыхнули гаражи с топливом
20:45
В США фургон протаранил карнавальное шествие
20:26
Россия заблокировала резолюцию по санкциям против Сирии
20:21
Украинец 128 раз ударил супругу ножом и взорвал квартиру
20:04
Бизнес-гороскоп на март 2017 года
19:51
Россиянам хотят увеличить соцпенсии
19:47
Страшную аварию Караченцова показали на видео
19:40
Мама Татьяны Навки потрясла фигурой
19:36
Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко
19:30
Трамп готовится к однопартийной системе в США
19:25
В центре Москвы загорелся старинный особняк
19:12
Кержакову подарили оберег от Шурыгиной (видео)
18:57
Проклятье Николая Караченцова
18:49
Экстрасенс дал интимный совет звездам "Дома-2"
18:41
Сеть напугали зловещие подробности съемок "Телепузиков"
18:29
Россия откажется от "бешеных зомби" Порошенко
18:25
Самбурская разоблачила Фадеева
18:15
Главное условие идеального секса
18:06
Шведский стол со скидкой заставляет испытывать чувство вины
18:00
На севере Москвы собака покусала ребенка
17:49
Россиян напугала новость о закрытии "ВКонтакте"
17:48
На синей ветке московского метро произошел сбой
17:43
Блогеру Ивангаю стало стыдно за дружбу с Шурыгиной
17:37
В Москве таксист-украинец ограбил пенсионерку
17:37
В Германии через год нашли насильника русской девочки Лизы
17:18
Самые дорогие съемные квартиры в Москве
17:03
Неработающий Караченцов 12 лет получает зарплату
17:03
Новый iPhone потеряет уникальность
16:56
Главные сериалы марта
16:54
Москвичка жестоко избила 7-летнюю дочь
16:50
Организаторы "Оскара" забыли об умершей звезде "Криминального чтива"
16:44
Пугачева придралась к внешнему виду Тишмана
16:38
В промзоне на юге Москвы нашли двух львят
16:36
Сын опроверг смерть хоккеиста Петрова от рака
16:35
Что спасло Караченцова от смерти
16:33
У певца Мити Фомина отобрали водительские права
16:27
В Киеве назвали сроки захвата Донбасса
16:02
Как Путин подкалывает Атамбаева
16:01
Клиента Сбербанка в Москве ранили ножом
15:59
Путин ответил на недружелюбные действия Минска
15:52
Король саудитов взял в поездку 450 тонн багажа
15:47
Лолита придумала способ обмана своих мужей
15:45
Французские лыжники штурмуют пик Черского
15:29
"Сообщество" помогает решить проблемы региональных НКО
15:19
Калашникова о Шурыгиной: Она еще свое получит
15:18
В Подмосковье подросток попал под поезд
15:09
Любовница Немцова купила четыре квартиры в Киеве
14:56
Охранники ресторана избили москвича за вид "гопаря"
14:53
Путин прибыл с визитом в Бишкек
14:45
Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
14:31
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
14:26
Эдита Пьеха: Стас нашел плохих друзей
14:24
Названы самые опасные для человека бактерии
14:19
Найден способ состарить раковые опухоли
14:07
Больного раком Хью Джекмана разводят с престарелой женой
13:53
Глава Верховного суда поддержал декриминализацию статьи о нарушениях на митингах
13:41
Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
13:40
Врачи поставили Гулькиной неутешительный диагноз
13:32
На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы (видео)
13:32
Фриске бьются за каждую копейку
13:24
Что случилось с беременностью Полины Гагариной
13:21
Александр Цекало покорит Голливуд
13:20
Гении кино: Алексей Балабанов
13:18
После аварии Караченцов ударил медсестру
13:17
Неумело дрифтовавшие возле МГУ мажоры возмутили Сеть
13:17
США готовят экономическую блокаду России
13:13
В Зеленограде школьница умерла во время перемены
13:07
Помощницу Трампа высмеяли за странную позу на диване в Белом доме
13:03
В Москве неизвестные в масках похитили человека
13:03
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
12:56
ОНФ помогает вернуть пособия многодетным семьям
12:16
На Урале пара назвала свою дочь Россией
12:08
Шепелев высказался о смерти Петрова
12:07
Вдова Валерия Ободзинского: Конца ничто не предвещало
12:06
Жену Караченцова назвали виновной в аварии
11:58
Соратника Захарченко уволили из-за квартиры в Черногории
11:57
Началась подготовка встречи Путина и Трампа
11:40
Голодная парочка занялась сексом в пиццерии (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе
Караченцов доставлен в больницу после страшной аварии
Фриске бьются за каждую копейку
Ефремов высказался о геях в кино
Калашникова о Шурыгиной: Она еще свое получит
Общество

Изнасилованной Шурыгиной предложили сняться в кино

Диана Шурыгина. Фото: vk.com/id372549115
Популярность героини скандальной истории с изнасилованием, Дианы Шурыгиной, растет с каждым днем. И если сначала девушка страдала от массовой травли в интернете, то сейчас становится все более востребованной и успешной медийной личностью.
прочитано 14400 раз

Последний успех Дианы – предложение попробовать себя в киноиндустрии. Как сообщила девушка на своей странице "ВКонтакте", ее пригласили сняться в концовке криминальной драмы "Егор Шилов" режиссера Юрия Спиридонова. По словам Дианы, она сейчас обдумывает предложение.

Фото: vk.com/id372549115

Кроме того, 26 февраля девушка с поруганной честью приняла участие в благотворительной акции, организованной в офисе соцсети "ВКонтакте". На мероприятии топовые блогеры поддержали Диану и с удовольствием сделали с ней множество совместных фотографий, отмечается в сообществе "Селфи: журнал про ютуб".

Более того, девушка стала главной звездой вечера. Во время фотосессии Диана активно использовала жест, который стал популярен после ток-шоу "Пусть говорят" – тогда она показывала, сколько выпила спиртного в тот вечер, когда была изнасилована. Блогеры при этом активно предлагали Диане вести совместные проекты и коллаборации. 

#диана #шурыгина #шурыгинадиана #дианашурыгина#надонышке#пустьговорят#пг

Публикация от Диана Шурыгина (@shuriginadiofficial)

#дианашурыгина

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana73)

#надонышке #дианашурыгина

Публикация от Диана Шурыгина (@diana_shurash99)

Впрочем, позже часть интернет-сообщества жестко раскритиковала блогеров и их стремление раскрутиться на грязной истории. При этом аккаунт Дианы в Instagram был взломан, а некоторые участники благотворительной акции все же одумались и удалили ее из друзей. 

Напомним, Диана Шурыгина стала известна на всю страну после участия в ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". На передаче 17-летняя девушка рассказала, что ее избил и изнасиловал знакомый во время вечеринки в загородном доме. 

Суд признал 21-летнего Сергея Семенова виновным в преступлении и осудил на восемь лет, однако позже срок был сокращен до трех лет. История Дианы вызвала бурную реакцию как у гостей ток-шоу, так и у интернет-сообщества. Большинство россиян не поверили девушке, посчитав, что она слишком откровенно рассказывала о произошедшем и совершенно не напоминала жертву. 

После этого на Диану в Сети обрушился шквал критики, оскорблений и злобных шуток. Кроме того, ее образ был цинично использован в рекламной кампании ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг". 

Автор: Светлана Сидорчук27 февраля 2017, 11:55

комментарии

Политика

Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв
Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко
В Киеве назвали сроки захвата Донбасса
Госдеп подыграл Трампу и набросился на Россию

Шоу-бизнес

Эрнста попросили бойкотировать "Евровидение"
Голая грудь звезды "Гарри Поттера" произвела фурор
Челентано подняли на смех после его обращения в полицию
Дочь Федосеевой-Шукшиной сбежала в Африку

Проишествия

Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Касьянова облили зеленкой в центре Москвы
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Главные сериалы марта
Организаторы "Оскара" забыли об умершей звезде "Криминального чтива"
Александр Цекало покорит Голливуд
Гении кино: Алексей Балабанов
Шоу-бизнес

Что случилось с беременностью Полины Гагариной

Вокруг певицы разгорелся большой скандал
Политика

Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко

Президент России намерен еще больше сблизить Москву и Минск
Политика

Ким Чен Ын до смерти напугал Трампа

Из-за него американский президент игнорирует прочие угрозы
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной сбежала в Африку

Младшая наследница актрисы таким образом избавилась от проблем

Гороскоп

Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости
Бизнес-гороскоп на март 2017 года
Марина Анисина снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 27 февраля по 5 марта 2017 года

Фоторепортажи

Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами
Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"
Как живет Диана Шурыгина
Дочь Валерии похвасталась шикарной шубой

Спорт

Сын опроверг смерть хоккеиста Петрова от рака
День смерти русского хоккея
Трагедия футболиста Эдуарда Стрельцова
Предательница Степанова пролетела мимо чемпионата Европы

Регионы

Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
Последствия тарана поездом самосвала попали на видео
Жертва "групп смерти" пыталась спасти своих братьев
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru