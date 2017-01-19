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Россияне обругали окунувшуюся в купель Беркову

Елена Беркова. Фото: GLOBAL LOOK press/ZAnatoly Lomokhov
Елена Беркова не осталась в стороне от большого православного праздника – Крещения. Порноактриса залезла в прорубь в белом бикини и зашла в церковь, отчего подверглась жесткой критике со стороны россиян.
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Елена Беркова не в первый раз ныряет в купель. В нынешнем, 2017 году, звезда фильмов для взрослых вышла к проруби в белоснежном минималистичном бикини, демонстрирующем все аппетитные округлости. Поплескавшись в воде (Елена окунулась с головой лишь раз), Елена быстро облачилась в махровый халат, который ей услужливо подал возлюбленный, актер Андрей Стоянов.

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Затем порнозвезда отправилась в церковь. Сразу скажем, что не в бикини Елена туда вошла. Облаченная в шубку и платок на голове, актриса помолилась, покрестилась, поставила свечки и приложилась к иконе.

Несмотря на то, что Беркова не сделала ничего предосудительного, россияне не оценили ее поступка. Более того, на Елену обрушился град критики. "Ну и кто теперь после нее в эту прорубь полезет? Все равно, что в суп плюнуть", "простигосподи..", "С головой надо три раза окунаться, а не си*ки бултыхать!", "высоко социально ответственна", "Давно иконы стали целовать накрашенным свистком?" – так звучала лишь часть негативных комментариев.

Ранее Елена Беркова подверглась обструкции со стороны своей более юной коллеги. 22-летняя Ангелина Дорошенкова обвинила ту в подрыве авторитета их профессии. По мнению Ангелины, время "грязного, силиконового порно" давно прошло. "Беркова – старая женщина, испорченная многочисленными пластическими операциями. Ей пора сказать всем "пока-пока!" и исчезнуть. Из-за таких, как она, русские девушки меньше ценятся в мировой порноиндустрии", – заявила актриса.

Автор: Олег Райцин19 января 2017, 13:36
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