Помощник об уходе Александра Васильева из "Модного приговора"

Пользователи Сети взбудоражены сенсационным уходом Александра Васильева из рейтингового шоу "Модный приговор". Представитель знаменитого историка моды пролил свет на его исчезновение из эфира "Первого канала".

По информации, размещенной на сайте телеканала, вести рейтинговое шоу "Модный приговор" будет другой гуру фэшн-индустрии – художник-экспериментатор Андрей Бартенев. Эпатажный дизайнер, славящийся оригинальными нарядами, появится в эфире с 1 марта.

Поклонники Васильева моментально забили тревогу и принялись горевать. Многие комментаторы считают, что перемены не пойдут на пользу шоу. Пресс-секретарь Александра Васильева Василий Снеговский поспешил успокоить встревоженных телезрителей. По словам помощника критика, он действительно покидает "Модный приговор", но совсем ненадолго.

"Андрей Бартенев заменил Александра только на восемь программ. Александр Васильев, которого не заменял никто не протяжении восьми лет работы на "Первом канале", попросил отгулы, во время которых он будет монтировать большую Выставку "Красавец-мужчина" в Государственном историческом музее", – сообщил Снеговский.

Снимаем программы на вторую половину марта! #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict Публикация от Alexandre Vassiliev (@alexandre_vassiliev) Фев 21 2017 в 4:46 PST

По словам Василия, это будет первая выставка, посвященная исключительно мужской моде. Там будут модели 18, 19 и начала 20-го веков. "Монтаж очень трудоемкий, экспонатов из коллекции Фонда Александра Васильева около двухсот, и не присутствовать на монтаже он не может, – объяснил помощник Александра. – Открытие экспозиции 14 марта".

Снеговский подчеркнул, что Бартенева пригласили на тех же условиях, что и Юлию Барановскую или Ларису Долину, которые время от времени заменяют Надежду Бабкину, когда она на гастролях или на заседаниях Мосгордумы. "После седьмого марта Александр Васильев снова будет в кресле судьи", – пообещал фанатам историка моды его представитель.

Напомним, Васильев рулил передачей с ноября 2009 года. В свое время Александр тоже пришел в "Модный приговор" на замену. Он взял на себя функции покинувшего шоу модельера Вячеслава Зайцева. Новый ведущий модного проекта – Андрей Бартенев – прославился незабываемыми перформансами в оригинальной одежде. Костюмы дизайнера порой настолько необычны, что создается впечатление, будто он прилетел на Землю из космоса. Вероятно, он станет настоящим украшением и изюминкой "Модного приговора".