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Шоу "Модный приговор"

Ведущие шоу "Модный приговор" Эвелина Хромченко, Александр Васильев и Надежда Бабкина.

"Модный приговор" – оригинальная российская передача о стиле и моде. Премьера шоу состоялась на Первом канале 30 июля 2007 года.

  • Жанр: ток-шоу
  • Ведущие: Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Андрей Бартенев
  • Сезоны: 12
  • Телеканалы: Первый канал
  • Рейтинг IMDb: 3,4/10 (2018 г.)

Сюжет шоу "Модный приговор"

Суть передачи проста – на импровизированном заседании суда герои преображаются в соответствиями с советами стилистов. Сначала участники передачи "Модный приговор" подбирают одежду по своему вкусу. После они выслушивают критику специалистов и одеваются так, как рекомендуют эксперты.

В съемки шоу "Модный приговор" проходят по следующему сценарию. Истец выдвигает обвинение в сторону ответчика – часто родственника или знакомого. Последнего подозревают в неумении правильно одеваться и в отсутствии чувства стиля. Ответчику предоставляется защитник – независимый эксперт из мира шоу-бизнеса.

Проводится два дефиле. Во время первого ответчик выходит на подиум в одежде, которая была подобрана во время совместного шопинга с истцом. Во время второго демонстрируются наряды, которые выбрали стилисты программы "Модный приговор".

Затем проходит голосование: зрители выбирают комплект одежды, который им нравится больше. Ответчик получает в подарок от Первого канала наряды, которые показались зрителям более привлекательными.

Участники программы "Модный приговор"

В записи передачи в роли защитников и независимых экспертов принимали многие российские знаменитости. Звездный состав программы "Модный приговор": Надежда Бабкина, Лариса Гузеева, Нонна Гришаева, Юлия Барановская, Людмила Артемьева, Елена Ханга, Ольга Кабо, Татьяна Веденеева, певица Слава, Екатерина Стриженова, Лариса Вербицкая, Татьяна Буланова, Дмитрий Нагиев, Роза Сябитова, Рената Литвинова, Елена Воробей, Елена Валюшкина, Александр Олешко, Альбина Джанабаева, Дмитрий Дибров, Татьяна Васильева, Станислав Костюшкин, Арина Шарапова и другие. Последние новости о шоу "Модный приговор" – в материалах Dni.Ru.

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