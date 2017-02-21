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Александра Васильева убрали из "Модного приговора"

Александр Васильев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Известного историка моды, искрометного критика нарядов отечественных светских львиц Александра Васильева убрали из "Модного приговора". Уже объявлен тот, кто займет его место.

Продолжение: Новый ведущий "Модного приговора" об "исчезновении" Васильева
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По информации, размещенной на сайте "Первого канала", вести рейтинговое шоу "Модный приговор" будет другой гуру фэшн-индустрии – художник-экспериментатор Андрей Бартенев. Эпатажный дизайнер, славящийся оригинальными нарядами, появится в эфире с 1 марта.

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Руководство канала не называет причин ухода Васильева, который рулил передачей с ноября 2009 года. В свое время Александр тоже пришел в "Модный приговор" на замену. Он взял на себя функции покинувшего шоу модельера Вячеслава Зайцева.

Новый ведущий модного проекта – Андрей Бартенев – прославился незабываемыми перформансами в оригинальной одежде. Костюмы дизайнера порой настолько необычны, что создается впечатление, будто он прилетел на Землю из космоса. Вероятно, он станет настоящим украшением и изюминкой "Модного приговора".

Напомним, популярное шоу, в котором героиням радикально меняют стиль одежды, выходит на "Первом канале" с 2007 года. Родственники или знакомые приводят на съемки "подсудимую", которая, по их мнению, плохо одевается. Героине программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, после чего над ней работают стилисты. В результате зрители студии должны выбрать, чей выбор оказался лучше. В случае победы команды стилистов участнику шоу достается подобранный ими гардероб. В 2015 году проект получил ТЭФИ в номинации "Развлекательная программа: Образ жизни".

Автор: Елена Алешина21 февраля 2017, 16:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Великолепные шарфы Александра Васильева

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