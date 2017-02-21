Известного историка моды, искрометного критика нарядов отечественных светских львиц Александра Васильева убрали из "Модного приговора". Уже объявлен тот, кто займет его место.

По информации, размещенной на сайте "Первого канала", вести рейтинговое шоу "Модный приговор" будет другой гуру фэшн-индустрии – художник-экспериментатор Андрей Бартенев. Эпатажный дизайнер, славящийся оригинальными нарядами, появится в эфире с 1 марта.

Руководство канала не называет причин ухода Васильева, который рулил передачей с ноября 2009 года. В свое время Александр тоже пришел в "Модный приговор" на замену. Он взял на себя функции покинувшего шоу модельера Вячеслава Зайцева.

Новый ведущий модного проекта – Андрей Бартенев – прославился незабываемыми перформансами в оригинальной одежде. Костюмы дизайнера порой настолько необычны, что создается впечатление, будто он прилетел на Землю из космоса. Вероятно, он станет настоящим украшением и изюминкой "Модного приговора".

Напомним, популярное шоу, в котором героиням радикально меняют стиль одежды, выходит на "Первом канале" с 2007 года. Родственники или знакомые приводят на съемки "подсудимую", которая, по их мнению, плохо одевается. Героине программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, после чего над ней работают стилисты. В результате зрители студии должны выбрать, чей выбор оказался лучше. В случае победы команды стилистов участнику шоу достается подобранный ими гардероб. В 2015 году проект получил ТЭФИ в номинации "Развлекательная программа: Образ жизни".