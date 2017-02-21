Юлианна Караулова отменила свадьбу

Юлианна Караулова собиралась выйти замуж весной. Однако сейчас журналисты выяснили, что популярная исполнительница отменила свадьбу.

Юлианна Караулова хотела оформить отношения со своим возлюбленным, музыкальным продюсером Андреем Черным весной. Более того, называлась даже конкретная дата – 22 апреля. Однако влюбленные отменили свадьбу. Оказалось, Юлианна и Андрей просто не успевают все организовать к этой дате.

"Мы действительно хотели пожениться в апреле, но возникло много организационных вопросов. Их нужно решать, и до апреля мы вряд ли успеем. Поэтому наше бракосочетание мы скорее всего перенесем на лето", – цитирует Караулову "Собеседник".

Пока же певица умудряется совмещать подготовку к главному событию в своей жизни и работу. Недавно артистка выступила на сфере, с которой чуть не упала. "Моей роковой ошибкой стало то, что я репетировала свой номер без каблуков. А так как конструкция неустойчивая, пока пела, была вынуждена ловить равновесие каждую секунду. Боялась пошатнуться и упасть. Схватилась за сферу обеими руками. Но я считаю так: захочешь жить, не так раскорячишься!" – отметила популярная певица.

Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) Фев 11 2017 в 12:45 PST

Напомним, в конце 2016 года Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от музыкального продюсера Андрея Черного во время съемок новогодней передачи на катке ВДНХ. По словам певицы, она не ожидала, что в рабочий момент Андрей предложит ей стать ее женой.

По признанию Андрея Черного, он очень переживал, что Юлианна ответит ему отказом. "Она натура творческая, а когда работает, лучше ее не трогать, а тут я с кольцом, перед камерами… Я был готов ко всему", – отметил продюсер.

