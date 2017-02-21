Юлианна Караулова отменила свадьбу
Юлианна Караулова хотела оформить отношения со своим возлюбленным, музыкальным продюсером Андреем Черным весной. Более того, называлась даже конкретная дата – 22 апреля. Однако влюбленные отменили свадьбу. Оказалось, Юлианна и Андрей просто не успевают все организовать к этой дате.
"Мы действительно хотели пожениться в апреле, но возникло много организационных вопросов. Их нужно решать, и до апреля мы вряд ли успеем. Поэтому наше бракосочетание мы скорее всего перенесем на лето", – цитирует Караулову "Собеседник".
Пока же певица умудряется совмещать подготовку к главному событию в своей жизни и работу. Недавно артистка выступила на сфере, с которой чуть не упала. "Моей роковой ошибкой стало то, что я репетировала свой номер без каблуков. А так как конструкция неустойчивая, пока пела, была вынуждена ловить равновесие каждую секунду. Боялась пошатнуться и упасть. Схватилась за сферу обеими руками. Но я считаю так: захочешь жить, не так раскорячишься!" – отметила популярная певица.
Напомним, в конце 2016 года Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от музыкального продюсера Андрея Черного во время съемок новогодней передачи на катке ВДНХ. По словам певицы, она не ожидала, что в рабочий момент Андрей предложит ей стать ее женой.
По признанию Андрея Черного, он очень переживал, что Юлианна ответит ему отказом. "Она натура творческая, а когда работает, лучше ее не трогать, а тут я с кольцом, перед камерами… Я был готов ко всему", – отметил продюсер.
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