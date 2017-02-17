Леонид Закошанский показал фото со своей свадьбы

Известный шоумен Леонид Закошанский объявил о свадьбе. Ведущий передачи "Говорим и показываем", которое выходит в эфир на канале НТВ, дошел-таки до ЗАГСа.

Леонид поделился фото из свадебного лимузина в Instagram. "Женюсь, какие могут быть игрушки! 🙀😼😻", – отметил телеведущий, одетый в стильный костюм с бабочкой. Подписчики подумали, что шоумен шутит, ведь ничего не предвещало его женитьбы.

Однако позже Закошанский расстроил поклонниц, показав свою избранницу в белоснежном платье. "Я не пошутил 🕴🏻💃🏽🍾", – заверил недоверчивых подписчиц шоумен, а комментаторы принялись массово поздравлять молодоженов.

По информации светских СМИ, избранницу Леонида зовут Жанной. А девичью фамилию Лебедева она, вероятно, скоро сменит.

Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Фев 17 2017 в 2:21 PST

Леонид родился 31 июля 1984 года в Туле. Окончил Тульский юридический колледж (2005) и Московский областной гуманитарный институт (2010, специальность юриспруденция). Работал на тульском телевидении. С 2001 года выступал в экстрим-шоу Urbans, параллельно работал в ресторанном и клубном бизнесе.

Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Фев 17 2017 в 2:44 PST

C 2003 года являлся лицом телеканала "Муз-ТВ", ведущим нескольких программ. Создатель и ведущий авторской программы Next Cilebreties на радио. Продюсер и ведущий юмористического 2fresh Show. Один из авторов пародийной программы "ЧП. Юмор" на канале НТВ.

С ноября 2008 года работает ведущим программы "Ты не поверишь!", в 2010-2011 годы вел программу "Давайте мириться!", с августа 2011 года – ведущий ток-шоу "Говорим и показываем с Леонидом Закошанским" на канале НТВ.