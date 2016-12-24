Караулова выходит замуж
Юлианна Караулова услышала заветный вопрос от своего молодого человека музыкального продюсера Андрея Черного во время съемок новогодней передачи на катке ВДНХ в Москве. Радостной новостью Караулова поделилась с подписчиками своего Instagram.
Андрей тщательно подготовился к предложению. Съемочная команда заранее сообщила Карауловой, что во время ее выступления одна из девушек станет невестой. Юлианна обрадовалась такому милому повороту событий, однако не предполагала, что счастливицей станет она сама.
Черный сделал предложение во время финала выступления
Юлианны с песней "Внеорбитные". Молодой человек вышел на лед, встал на одно
колено и произнес трогательную речь. По заверениям очевидцев, певица
расплакалась от неожиданности и счастья, пишет "7 Дней". Однако звезда взяла себя в руки и ответила "да".
Юлианна Караулова и Андрей Черный познакомились больше десяти лет назад. Около семи лет они общались как друзья, но позднее их отношения вышли на новый уровень.
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