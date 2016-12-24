Караулова выходит замуж

В жизни певицы Юлианны Карауловой случилось радостное событие. Молодой человек звезды сделал ей предложение руки и сердца прямо на новогоднем катке.

Юлианна Караулова услышала заветный вопрос от своего молодого человека музыкального продюсера Андрея Черного во время съемок новогодней передачи на катке ВДНХ в Москве. Радостной новостью Караулова поделилась с подписчиками своего Instagram.

💍 situation 🙈 Фото опубликовано Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) Дек 23 2016 в 8:39 PST

Андрей тщательно подготовился к предложению. Съемочная команда заранее сообщила Карауловой, что во время ее выступления одна из девушек станет невестой. Юлианна обрадовалась такому милому повороту событий, однако не предполагала, что счастливицей станет она сама.

Фото опубликовано Андрей Черный (@andreycherniy) Авг 25 2016 в 5:39 PDT

Черный сделал предложение во время финала выступления Юлианны с песней "Внеорбитные". Молодой человек вышел на лед, встал на одно колено и произнес трогательную речь. По заверениям очевидцев, певица расплакалась от неожиданности и счастья, пишет "7 Дней". Однако звезда взяла себя в руки и ответила "да".



Фото опубликовано Андрей Черный (@andreycherniy) Дек 6 2016 в 10:08 PST

Юлианна Караулова и Андрей Черный познакомились больше десяти лет назад. Около семи лет они общались как друзья, но позднее их отношения вышли на новый уровень.