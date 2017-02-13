Подробности свадьбы Карауловой
В конце декабря 2016 года Юлианна Караулова получила предложение руки и сердца от музыкального продюсера Андрея Черного во время съемок новогодней передачи на катке ВДНХ. По словам певицы, она не ожидала, что в рабочий момент Андрей предложит ей стать ее женой.
"Вначале я очень разозлилась. У меня первые мысли были: нет, только не это, только не это. Разозлилась я потому, что мне всегда казалось, что это должен быть более интимный момент, а нас снимало четыре камеры, вокруг было человек 200 массовки – и тут Андрей встал на одно колено, начинает запинаться и что-то говорить", – рассказала Караулова.
По признанию Андрея Черного, он очень переживал, что Юлианна ответит ему отказом. "Она натура творческая, а когда работает, лучше ее не трогать, а тут я с кольцом, перед камерами… Я был готов ко всему", – отметил продюсер.
Влюбленные уже определились, когда и где сыграют свадьбу. Несмотря на напряженный график, Юлианна и Андрей уже запланировали дату. "Свадьбу мы решили сыграть в апреле в Грузии. Там душевная атмосфера, вкусно, весело, горы вокруг и лететь совсем недалеко. И дату уже выбрали – 22 апреля", – цитирует счастливую невесту HELLO!
Напомним, Юлианна Караулова и Андрей Черный встречаются уже четыре года, а знакомы гораздо дольше – больше десяти лет. Продюсер рассказал, что впервые увидел девушку, когда той было всего 17 лет.
Сначала Юлианна и Андрей общались как друзья, но потом мужчина понял, что влюбился в исполнительницу. Черный красиво ухаживал за Карауловой, дарил цветы, посвящал песни. Как рассказала певица, продюсер даже смог очаровать ее подруг, которые сразу начали советовать Юлианне обратить внимание на Андрея.
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