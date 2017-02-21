Самые трогательные истории любви звезд

Dni.Ru вспомнили, как знаменитости выстрадали свое счастье. Им многим пришлось пожертвовать. К тому же они находились под постоянным вниманием прессы и обыватеелей.

Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова

О том, что Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова вступили в брак, стало известно в январе 2012 года. "Мы с Дуней Смирновой действительно поженились. Свадьбу не устраивали, а просто тихо отметили вдвоем, – написал тогда Чубайс в своем микроблоге. – Большое спасибо всем, кто нас поздравил. Надеемся жить в любви и согласии", – лаконично сообщил политик всем заинтересованным.

Для обоих этот брак не был первым. Предыдущим мужем режиссер и телеведущей Дуни Смирновой был известный санкт-петербургский искусствовед Аркадий Ипполитов. От него она родила сына Данилы, который сегодня широко известен в качестве вратаря российской сборной по пляжному футболу. Но через семь лет брака пара распалась.

Чубайс же впервые женился еще в институте. Он – родом из Белоруссии, она – из Сибири, вместе прошли испытания безденежьем, жили обычной ленинградской коммуналке. Вскоре у них родились дети Алексей и Ольга. Но, что поделать, Чубайс, как оказалось, встретил другую. И в 1990-м женился на Марии Вишневской, с которой вместе работал в Ленинградском инженерно-экономическом институте: он был доцентом, она – старшим научным сотрудником. Но снова что-то не срослось, и Чубайс, оставив бывшей супруге, как говорили, огромную московскую квартиру, загородный дом и машину, снова ушел искать счастье. И обрел его с Дуней.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

С первой женой Ириной Валерий Меладзе официально развелся в 2014 году, прожив в браке больше двадцати лет. "Валерий рассказал, что у него есть отношения на стороне, даже есть ребенок. На вопрос "кто", он ничего не ответил. Но это было дело 20 минут, чтобы выяснить, кто, – рассказала потом журналистам Ирина Меладзе. – Я понимала, что Альбина нервничает чересчур много. И не понимала причин такого поведения. Там были другие участницы этого коллектива, и они вели себя спокойно. А вот Джанабаева вела себя очень нервно. Я видела, что у нее глаза бегают, она моргает много, и я не совсем понимала причину такого поведения. Она замирает, когда я подхожу. Когда я стала вспоминать задним числом, мне стало все ясно. Я ее даже, по-моему, поздравила с рождением ребенка".

Позже выяснится, что тайная страсть Валерия и Альбина длилась два года, после чего оказалось, что Альбина беременна. Причем сын Константин, если верить открытым источникам информации, родился, когда Меладзе состоял в браке с женой Ириной. Как говорили, Валерий снял квартиру для новой подруги жизни и новорожденного сына, а его брат Константин, якобы, поэтому решил пригласить Джанабаеву петь в "ВИА Гру".

Константин Меладзе и Вера Бержнева

Композитор и продюсер Константин Меладзе не раз признавался, что благодаря жениться на Вере Брежневой стал много путешествовать, правильно питаться и следить за своим внешним видом. Но путь к счастью был непростым. Изначально слухи о романе двух звезд появились едва ли не с самого прихода Веры в группу "ВИА Гра" в 2002 году. Константину и Вере, правда, приходилось скрывать свои чувства и, очевидно, говорить неправду не только журналистам, но и близким людям.

Памятна реакция Меладзе на газетные публикации об их романе, подкрепленные фотографиями, где композитор заснят возле киевской квартиры Брежневой. "Все это очередные выдумки журналистов, – заявлял Константин, – они за 10 лет уже сотню раз женили нас и разводили, а теперь вот решили, что мы любовники. Это низменная чушь. Мы с Верой давние друзья и коллеги, и в том, что мы ездим друг другу в гости в свободное время, нет ничего предосудительного. У нас есть семьи и дети, мы уже состоявшиеся люди, и если бы мы решили быть вместе, то заголовки газет нам бы не помешали".

Бывшая жена Меладзе, мать троих детей Яна позже скажет журналистам, что впервые почувствовала, что сердце мужа принадлежит другой еще десять лет десять назад: "Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить".