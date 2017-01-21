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Дуня Смирнова о жизни с Чубайсом под ковром

Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Сценарист и режиссер Авдотья Смирнова связала себя узами брака с Анатолием Чубайсом пять лет назад. В честь деревянного юбилея свадьбы она написала стихотворение.
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Четверостишье, посвященное совместной жизни с мужем, Дуня Смирнова назвала просто "Годовщина свадьбы". В четырех коротких строчках ей удалось вспомнить и перечислить основные вехи отношений с Анатолием Чубайсом.

То телевизор, то статья,
То уголовка, то погром -
Пять лет счастливого житья.
Пять лет с Чубайсом под ковром.

Друзья и знакомые поспешили поздравить счастливую пару и пообещали им долгое и счастливое совместное будущее. А их пару сравнили с героями сериала "Карточный домик" Фрэнком и Клэр Андервуд, с Нео и Тринити из "Матрицы", Пьером и Наташей из "Войны и мира" и даже с вполне реальными Бонни и Клайдом.

Напомним, что свадьба Авдотьи Смирновой и Анатолия Чубайса состоялась в январе 2012 года. "Мы с Дуней Смирновой действительно поженились. Свадьбу не устраивали, а просто тихо отметили вдвоем. Большое спасибо всем, кто нас поздравил. Надеемся жить в любви и согласии. Чего искренне и вам всем желаем", – написал по этому поводу глава "Роснано".

Для Чубайса это стал третий брак, для его жены – второй. Авдотья Смирнова рассказала, на что ей пришлось пойти ради мужа. Так. она переехала из Санкт-Петербурга в Москву, что привело к более редким встречам с сыном. "Я должна считаться с мужем, семейная жизнь – это всегда определенные компромиссы, вы должны идти друг другу навстречу. Я привыкла допоздна засиживаться и болтать с друзьями, а муж встает в семь утра", – рассказывала она.

21 января 2017, 15:46
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