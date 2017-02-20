Певец Вадим Казаченко развелся с беременной женой

Певец Вадим Казаченко развелся с молодой беременной женой. Суд признал брак популярного артиста фиктивным.

Как рассказали журналистам представители Вадима Казаченко, Гагаринский суд Москвы признал брак исполнителя с 35-летней Ольгой Мартыновой фиктивным и аннулировал его. "У них не было совместного быта и семьи, на основании этого суд признал брак недействительным. То есть, если брак аннулирован, юридических последствий не будет, поскольку нет совместно нажитого имущества", – цитирует адвоката Казаченко Викторию Дергунову Life.ru.

Однако бывшие супруги продолжат разбирательства в суде из-за алиментов, на взыскание которых подала Ольга Мартынова, отмечают репортеры. Напомним, недавно у исполнителя хита "Больно мне, больно" Вадима Казаченко объявилась никому не известная жена – 35-летняя Ольга Мартынова, которая обвинила певца в том, что он якобы бросил ее беременной без средств к существованию.

При этом на протяжении многих лет Казаченко выходил в свет со своим директором Ириной Аманти, которая вложила в артиста немало средств и сил. При этом сам Вадим называл Ирину "кармической женой". Зимой Ирина и Ольга встретились лицом к лицу на передаче Андрея Малахова "Пусть говорят". Аманти заявила, что Мартынова силой женила Казаченко на себе, а она просто недоглядела. При этом Ирина заявила, что именно она ухаживала за певцом, к примеру, стирала ему рубашки.

Ольга на это ответила, что Ирина сделала из Вадима безвольного человека. Высказался относительно всей этой ситуации и сам Казаченко. Он заявил, что Ирина его кармическая жена, а с Ольгой у них гостевой брак.