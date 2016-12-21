У беременной жены Казаченко нашлись миллионы

В студии передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" продолжились баталии между певцом Вадимом Казаченко и его дамами сердца. В ходе скандальных обсуждений выяснилось, что у законной супруги артиста есть четыре миллиона на счете.

Вся страна продолжает следить за семейными разборками некогда популярного певца Вадима Казаченко. Несколько недель назад его молодая супруга Ольга, ожидающая ребенка, рассказала, что Вадим выгнал ее из дома, а узнав о беременности, предложил сделать аборт. Дело в том, что долгое время артиста связывают близкие отношения с его директором Ириной Аманти, которую он называет своей "кармической" женой.

Пару дней назад Аманти пришла на передачу Андрея Малахова "Пусть говорят" и заявила, что является его настоящей супругой, потому что именно она заботится о нем, совмещая должности директора, няньки и домработницы. Накануне, 20 декабря, в эфир вышло продолжение эпопеи. в студии передачи появилось много персонажей, помимо Ирины Аманти, Ольги и защищающей интересы беременной супруги Казаченко Кати Гордон.

В частности, перед зрителями предстал сам исполнитель. Он демонстративно прошел мимо молодой жены и сел рядом с Ириной, дав понять студии, на чьей он стороне. "Я до сих пор вне себя от ужаса, от того, что спровоцировала Катя Гордон. В сентябре моя жена, девушка с которой я нахожусь в законном браке, вдруг сообщает, что три месяца скрывает беременность. Причем, не в романтической обстановке, а на очередной встрече, где я говорил, что хочу развестись. В это время она хладнокровно, я бы даже сказал цинично, бросила на стол снимки УЗИ со словами: "Вот вам нате в томате, никуда вы от меня не денетесь", – рассказал Казаченко.

Вадим отметил, что вся ситуация словно бы подготовлена. "Она же знала, какие у меня финансовые проблемы и трудности с работой. В первую годовщину свадьбы я искренне сказал, что не чувствую нас родными людьми, мы жили порознь", – сообщил певец. В заключение он заявил, что не несет ответственности за будущего ребенка.

После этих слов студия буквально утонула в возмущенных криках. Казаченко поспешил взять свои слова обратно. А Катя Гордон буквально вынудила артиста признать себя виновным в случившемся. В итоге, Казаченко все же решил оправдаться:

"Да, я виноват во всей ситуации. А она не спросила разрешения, чтобы обнародовать переписку, фото, видео со свадьбы, она вываливает на всю страну"

Между тем эксперты подняли жилищный вопрос, припомнив рассказ Ольги о том, что они с Вадимом купили участок, где собирались построить дом. Ради этого ее мама продала собственную квартиру и вложила все деньги в строительство. Однако сам Казаченко был против нового жилья. По его словам, он не участвовал в этом замысле и дал лишь небольшую часть денег, а право собственности полностью оформлено на жену.

Кстати, в студии появилась и мать Ольги. Она сообщила, что два года ее дочь и певец казались счастливой парой. Тут выступила Ирина Аманти. Она обвинила Ольгу в том, что та совсем не заботилась о муже. Но теща артиста парировала, заявив, что супружеское счастье не зависит от количества чистого белья.

Казаченко признался, что решение о свадьбе он принял глубокой ночью в перерыве между съемками. Он отметил, что в тот момент именно мама Ольги настояла на заключении брака. Артист якобы был вынужден согласиться, а после отправился в загс.

В студии появилась и бабушка Ольги, которая высказала в лицо все, что думает о Казаченко. Ей было все равно, признает ли он ребенка, когда тот появится на свет. Она сообщила, что для нее куда важнее забота о правнуке, рождения которого вся семья ждет с нетерпением.

Далее слово взяла адвокат Казаченко. И тут выяснились интригующие подробности. В частности,юрист заявила, что певец не отказывается от ребенка,а, напротив, рассчитывает не только финансово поддерживать его, но и принимать участие в воспитании малыша. Также адвокат сообщила, что Ольге придется расстаться с теми деньгами, которые не пошли на нужды семьи, но были заработаны в браке. Речь идет о четырех миллионах, которые хранятся на ее счету. Откуда эта внушительная сумма и кем именно была заработана, не уточнялось.

Апофеозом стало предложение эксперта сделать Казаченко ДНК-тест, когда родится ребенок. На это певец ответил согласием. Разошлись Вадим и Ольга, так и не сумев договориться. Казаченко заключил: "Я по-прежнему против того, с чем пришла на телевидение девушка, которая сейчас со мной в официальном браке. Я всегда нес ответственность за все, что я делал, делаю и буду делать. У меня был сложный период, когда мы разошлись с Ириной. Если я чувствую, что предал кого-то, то только ее. Прошу прощения".

Программа получила широкий резонанс. В частности, большинство пользователей Сети пришли к выводу, что Казаченко вел себя не по-мужски. Дескать, певец бросил беременную жену из-за вложенных в него денег директора Ирины Аманти и находится "в полной энергетической и сексуальной зависимости от этой дамочки".