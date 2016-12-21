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У беременной жены Казаченко нашлись миллионы

Вадим Казаченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В студии передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" продолжились баталии между певцом Вадимом Казаченко и его дамами сердца. В ходе скандальных обсуждений выяснилось, что у законной супруги артиста есть четыре миллиона на счете.
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Вся страна продолжает следить за семейными разборками некогда популярного певца Вадима Казаченко. Несколько недель назад его молодая супруга Ольга, ожидающая ребенка, рассказала, что Вадим выгнал ее из дома, а узнав о беременности, предложил сделать аборт. Дело в том, что долгое время артиста связывают близкие отношения с его директором Ириной Аманти, которую он называет своей "кармической" женой.

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Директор Казаченко хочет забрать ребенка у его жены

Пару дней назад Аманти пришла на передачу Андрея Малахова "Пусть говорят" и заявила, что является его настоящей супругой, потому что именно она заботится о нем, совмещая должности директора, няньки и домработницы. Накануне, 20 декабря, в эфир вышло продолжение эпопеи. в студии передачи появилось много персонажей, помимо Ирины Аманти, Ольги и защищающей интересы беременной супруги Казаченко Кати Гордон.

В частности, перед зрителями предстал сам исполнитель. Он демонстративно прошел мимо молодой жены и сел рядом с Ириной, дав понять студии, на чьей он стороне. "Я до сих пор вне себя от ужаса, от того, что спровоцировала Катя Гордон. В сентябре моя жена, девушка с которой я нахожусь в законном браке, вдруг сообщает, что три месяца скрывает беременность. Причем, не в романтической обстановке, а на очередной встрече, где я говорил, что хочу развестись. В это время она хладнокровно, я бы даже сказал цинично, бросила на стол снимки УЗИ со словами: "Вот вам нате в томате, никуда вы от меня не денетесь", – рассказал Казаченко.

Фото: кадр программы "Пусть говорят"

Вадим отметил, что вся ситуация словно бы подготовлена. "Она же знала, какие у меня финансовые проблемы и трудности с работой. В первую годовщину свадьбы я искренне сказал, что не чувствую нас родными людьми, мы жили порознь", – сообщил певец. В заключение он заявил, что не несет ответственности за будущего ребенка.

После этих слов студия буквально утонула в возмущенных криках. Казаченко поспешил взять свои слова обратно. А Катя Гордон буквально вынудила артиста признать себя виновным в случившемся. В итоге, Казаченко все же решил оправдаться:

"Да, я виноват во всей ситуации. А она не спросила разрешения, чтобы обнародовать переписку, фото, видео со свадьбы, она вываливает на всю страну"

Между тем эксперты подняли жилищный вопрос, припомнив рассказ Ольги о том, что они с Вадимом купили участок,  где собирались построить дом. Ради этого ее мама продала собственную квартиру и вложила все деньги в строительство. Однако сам Казаченко был против нового жилья. По его словам, он не участвовал в этом замысле и дал лишь небольшую часть денег, а право собственности полностью оформлено на жену.

Кстати, в студии появилась и мать Ольги. Она сообщила, что два года ее дочь и певец казались счастливой парой. Тут выступила Ирина Аманти. Она обвинила Ольгу в том, что та совсем не заботилась о муже. Но теща артиста парировала, заявив, что супружеское счастье не зависит от количества чистого белья.

Фото: кадр программы "Пусть говорят"

Казаченко признался, что решение о свадьбе он принял глубокой ночью в перерыве между съемками. Он отметил, что в тот момент именно мама Ольги настояла на заключении брака. Артист якобы был вынужден согласиться, а после отправился в загс.

В студии появилась и бабушка Ольги, которая высказала в лицо все, что думает о Казаченко. Ей было все равно, признает ли он ребенка, когда тот появится на свет. Она сообщила, что для нее куда важнее забота о правнуке, рождения которого вся семья ждет с нетерпением.

Фото: кадр программы "Пусть говорят"

Далее слово взяла адвокат Казаченко. И тут выяснились интригующие подробности. В частности,юрист заявила, что певец не отказывается от ребенка,а, напротив, рассчитывает не только финансово поддерживать его, но и принимать участие в воспитании малыша. Также адвокат сообщила, что Ольге придется расстаться с теми деньгами, которые не пошли на нужды семьи, но были заработаны в браке. Речь идет о четырех миллионах, которые хранятся на ее счету. Откуда эта внушительная сумма и кем именно была заработана, не уточнялось.

Апофеозом стало предложение эксперта сделать Казаченко ДНК-тест, когда родится ребенок. На это певец ответил согласием. Разошлись Вадим и Ольга, так и не сумев договориться. Казаченко заключил: "Я по-прежнему против того, с чем пришла на телевидение девушка, которая сейчас со мной в официальном браке. Я всегда нес ответственность за все, что я делал, делаю и буду делать. У меня был сложный период, когда мы разошлись с Ириной. Если я чувствую, что предал кого-то, то только ее. Прошу прощения".

Программа получила широкий резонанс. В частности, большинство пользователей Сети пришли к выводу, что Казаченко вел себя не по-мужски. Дескать, певец бросил беременную жену из-за вложенных в него денег директора Ирины Аманти и находится "в полной энергетической и сексуальной зависимости от этой дамочки".

Автор: Наталья Аряева21 декабря 2016, 10:15

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