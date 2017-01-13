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Известный певец сделал предложение избраннице Казаченко

Вадим Казаченко и Ирина Аманти. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Светская тусовка неоднозначно относится к любовному треугольнику, вершиной которого является Вадим Казаченко. Пока одни жалеют артиста и его жен, другие придерживаются невысокого мнения о нем – певец Андрей Ковалев назвал Казаченко тряпкой и сделал предложение его избраннице.
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То обстоятельство, что на протяжении многих лет Вадима Казаченко связывают отношения со своим директором Ириной Аманти (которую называет своей "кармической" женой), не помешало артисту тайно жениться на молодой поклоннице Ольге. А когда выяснилось, что супруга ждет от него ребенка, но Вадим отправил ее на аборт и выгнал из дома, разразился скандал.

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Жены Казаченко сцепились на шоу

Светская тусовка неоднозначно отнеслась к шумихе. Многие уверены, что Ирине, которая в свое время бросила свой бизнес в Америке, чтобы раскручивать Казаченко в России, не стоит прощать Вадима, якобы запутавшегося в своих любовных отношениях с законной и "кармической" женами.

Вложившей много сил и средств в Казаченко, наладившей его гастрольную жизнь Ирине Аманти предложил работу популярный певец и продюсер Андрей Ковалев. "Я бы с удовольствием взял Ирину концертным директором. А Вадика зря защищали. Тряпка и мерзавец!" – цитирует Ковалева "Собеседник".

Андрей Ковалев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

А вот поэтесса Любовь Воропаева, в свое время сделавшая знаменитым Женю Белоусова, придерживается противоположной точки зрения. "Я сама нахожусь на грани нервного срыва, потому что переживаю за происходящее. В шоу-бизнесе я была единственным человеком, с кем Ирина Аманти делилась всей этой ситуацией и кому выплакивала свою боль. Я молчала все эти годы, морально поддерживая Иру в ее жуткой трагедии. Внешне она держалась молодцом, и никто не знал, что происходило в их с Вадиком отношениях. Об этом не догадывалась даже Ирина мама. Я не знаю, как Аманти выжила, ведь ее любовь к Вадику безгранична и безмерна! Она ни за что не хотела вмешиваться в ситуацию, которая заходила все дальше и дальше. Прежде всего из-за своей женской гордости", – поведала Воропаева.

Женщина сделала вывод, что Казаченко... приворожили. "Я предполагаю, что на Вадима были сделаны привороты, и не один. Я видела в своей жизни мужчин, с которыми проделывали такие "операции". Это было страшно", – сообщила поэтесса.

Ольга Казаченко. Фото: instagram.com/olga__kazachenko

Воропаева высказалась и о молодой жене Казаченко. "Будучи его многолетней фанаткой, она добивалась сначала доступа к его телу, потом – к фамилии, а теперь к деньгам. У меня складывается впечатление, что будущий ребенок ее волнует в этой ситуации меньше всего и является лишь средством и орудием шантажа. Бедный малыш!" – поделилась своим мнением женщина.

Автор: Наталья Аряева13 января 2017, 09:09

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