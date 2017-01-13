Известный певец сделал предложение избраннице Казаченко

Светская тусовка неоднозначно относится к любовному треугольнику, вершиной которого является Вадим Казаченко. Пока одни жалеют артиста и его жен, другие придерживаются невысокого мнения о нем – певец Андрей Ковалев назвал Казаченко тряпкой и сделал предложение его избраннице.

То обстоятельство, что на протяжении многих лет Вадима Казаченко связывают отношения со своим директором Ириной Аманти (которую называет своей "кармической" женой), не помешало артисту тайно жениться на молодой поклоннице Ольге. А когда выяснилось, что супруга ждет от него ребенка, но Вадим отправил ее на аборт и выгнал из дома, разразился скандал.

Светская тусовка неоднозначно отнеслась к шумихе. Многие уверены, что Ирине, которая в свое время бросила свой бизнес в Америке, чтобы раскручивать Казаченко в России, не стоит прощать Вадима, якобы запутавшегося в своих любовных отношениях с законной и "кармической" женами.

Вложившей много сил и средств в Казаченко, наладившей его гастрольную жизнь Ирине Аманти предложил работу популярный певец и продюсер Андрей Ковалев. "Я бы с удовольствием взял Ирину концертным директором. А Вадика зря защищали. Тряпка и мерзавец!" – цитирует Ковалева "Собеседник".

А вот поэтесса Любовь Воропаева, в свое время сделавшая знаменитым Женю Белоусова, придерживается противоположной точки зрения. "Я сама нахожусь на грани нервного срыва, потому что переживаю за происходящее. В шоу-бизнесе я была единственным человеком, с кем Ирина Аманти делилась всей этой ситуацией и кому выплакивала свою боль. Я молчала все эти годы, морально поддерживая Иру в ее жуткой трагедии. Внешне она держалась молодцом, и никто не знал, что происходило в их с Вадиком отношениях. Об этом не догадывалась даже Ирина мама. Я не знаю, как Аманти выжила, ведь ее любовь к Вадику безгранична и безмерна! Она ни за что не хотела вмешиваться в ситуацию, которая заходила все дальше и дальше. Прежде всего из-за своей женской гордости", – поведала Воропаева.

Женщина сделала вывод, что Казаченко... приворожили. "Я предполагаю, что на Вадима были сделаны привороты, и не один. Я видела в своей жизни мужчин, с которыми проделывали такие "операции". Это было страшно", – сообщила поэтесса.

Воропаева высказалась и о молодой жене Казаченко. "Будучи его многолетней фанаткой, она добивалась сначала доступа к его телу, потом – к фамилии, а теперь к деньгам. У меня складывается впечатление, что будущий ребенок ее волнует в этой ситуации меньше всего и является лишь средством и орудием шантажа. Бедный малыш!" – поделилась своим мнением женщина.