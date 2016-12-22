Беременная жена нанесла Казаченко новый удар

Беременная жена нанесла Вадиму Казаченко новый удар. Ольга подала в суд на мужа, требуя с него алименты.

Супруга Вадима Казаченко решила подать в суд на мужа после того, как он предложил ей сделать аборт, выгнал из дома и лишил средств к существованию, как ранее заявила девушка на всю страну в передаче Андрея Малахова "Пусть говорят".

В своем заявлении супруга Казаченко указала, что в среднем ее расходы составляют 100 тысяч рублей. Тем не менее, Ольга планирует существовать на гораздо меньшие деньги до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

Молодая супруга Казаченко посчитала, что будет справедливым присудить ей и ребенку чуть более 50 тысяч рублей в месяц, посчитал сайт "Комсомольская правда".

Вадим Казаченко, прекрасно понимая, что его находящейся на седьмом месяце беременности супруге нелегко (она нигде не работает в связи со своим интересным положением), помогать ей отказался.

Как объяснила Ольга, в суд она решила подать как раз потому, что ранее Вадим подсчитал, что за два года брака потратил на жену около четырех миллионов рублей. А теперь заявил, что хотел бы получить их обратно.

Ранее в эфире передачи "Пусть говорят" Казаченко так высказался обо всей этой неприятной истории: "Она же знала, какие у меня финансовые проблемы и трудности с работой. В первую годовщину свадьбы я искренне сказал, что не чувствую нас родными людьми, мы жили порознь", – сообщил певец. В заключение он заявил, что не несет ответственности за будущего ребенка.