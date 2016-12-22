Барда Александра Новикова отпустили из полиции после допроса по делу о мошенничестве при строительстве поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения
Беременная жена нанесла Казаченко новый удар
Супруга Вадима Казаченко решила подать в суд на мужа после того, как он предложил ей сделать аборт, выгнал из дома и лишил средств к существованию, как ранее заявила девушка на всю страну в передаче Андрея Малахова "Пусть говорят".
В своем заявлении супруга Казаченко указала, что в среднем ее расходы составляют 100 тысяч рублей. Тем не менее, Ольга планирует существовать на гораздо меньшие деньги до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.
Молодая супруга Казаченко посчитала, что будет справедливым присудить ей и ребенку чуть более 50 тысяч рублей в месяц, посчитал сайт "Комсомольская правда".
Вадим Казаченко, прекрасно понимая, что его находящейся на седьмом месяце беременности супруге нелегко (она нигде не работает в связи со своим интересным положением), помогать ей отказался.
Как объяснила Ольга, в суд она решила подать как раз потому, что ранее Вадим подсчитал, что за два года брака потратил на жену около четырех миллионов рублей. А теперь заявил, что хотел бы получить их обратно.
Ранее в эфире передачи "Пусть говорят" Казаченко так высказался обо всей этой неприятной истории: "Она же знала, какие у меня финансовые проблемы и трудности с работой. В первую годовщину свадьбы я искренне сказал, что не чувствую нас родными людьми, мы жили порознь", – сообщил певец. В заключение он заявил, что не несет ответственности за будущего ребенка.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии