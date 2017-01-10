У беременной Гордон появилась зависимость

Телеведущая рассказала об изменении вкусовых пристрастий. До конца зимы она станет во второй раз мамой.

Уже в феврале, как ожидается, Катя Гордон станет мамой во второй раз. 36-летняя певица, ведущая и владелица юридической фирмы имя отца ребенка скрывает. "Мой молодой человек не любит публичности, поэтому имя его я говорить не хочу. Все мои отношения, о которых все знали, заканчивались в итоге крахом, и я стала очень суеверной. Но тем не менее я счастлива, что жду еще одного мальчика. Ради этого я решила сделать ребрендинг своей фирмы: теперь моя компания будет называться "Гордон и сыновья", – заявляла ведущая журналистам в середине беременности.

Если про избранника Кати ничего не известно, то вот другими подробностями своего интересного положения она щедро делится с поклонниками. Например, те знают, что новорожденного Гордон назовет Даниэлем – так пожелал старший сын Даниил. Рассказала она и о том, как изменились ее вкусовые пристрастия во время беременности. "Фетиш этой моей беременности... завариваю зеленый чай в молоке. И сахар. Ничего не могу поделать", – сообщила Катя подписчикам своей страницы в социальных сетях.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Янв 10 2017 в 3:50 PST

Медики считают, что подобный повышенный интерес к тем или иным продуктам при беременности связан с дефицитом определенных веществ в организме женщины. Речь идет о витаминах, минералах, микроэлементах, жирах и углеводах, белках, требующихся для благополучного течения беременности и полноценного развития плода. В зависимости от того, какого именно вещества в данный момент не хватает в организме мамы, и формируют ее вкусовые пристрастия.

