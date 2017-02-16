Новая внешность Седоковой разочаровала мужчин

Вокруг беременной Анны Седоковой разгорается новый скандал. Из-за большого живота она перестала выглядеть сексуальной и соблазнительной, и кое-какие мужчины больше не хотят ее видеть в стенах своего заведения.

Известно, что мужчины часто заводят любовниц или вовсе подают на развод, когда их вторые половины находятся на последних месяцах беременности. Отекшие, растолстевшие, капризные, бесконтрольно портящие воздух – на что только ни жалуются напуганные мужья, разочаровавшиеся в своих женах.

Вот и в брянские мужчины, ждавшие с концертом одну из самых сексапильных исполнительниц, впали в шок, увидев на фото в Instagram огромный живот беременной Анны. Совсем не такую они ждали "ВИА Гру".

По информации СМИ, 16 февраля в местном пивбаре должно состояться выступление знаменитости, о котором администрация паба договорилась с певицей несколько месяцев назад. В те дни Анна была стройной, а возможное "интересное положение", о котором сообщили папарацци, категорически отрицала. Ей поверили и пригласили, заплатив аванс.

"Когда мы договаривались с ней о выступлении, они словом не обмолвились о беременности. Большинство наших клиентов — мужчины, они собирались прийти к нам, чтобы посмотреть на эффектную Анну Седокову. Вряд ли им понравится, что на сцене выступает беременная женщина", – пожаловался журналистам pr-менеджер паба Михаил Михайленко.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 13 2017 в 12:05 PST

В настоящее время руководство пивного ресторана обсуждает возможность обращения в суд с иском против Седоковой. "Мы связывались с представителями Анны, чтобы они вернули нам гонорар. Они сказали, что деньги возвращать не будут, а Анна будет выступать у нас", – цитирует Михаила сайт Life.ru.

Примечательно, что концертный директор Анны Седоковой Кирилл Павлов не видит в беременности звезды проблемы. Мол, огромный живот артистки не мешает ее творческой деятельности. Представитель исполнительницы заверил, что от руководства брянского паба им никаких жалоб не поступало. "О беременности Анны известно уже давно, у всех есть социальные сети. И ее положение не мешает работе, выступление состоится по плану", – уверен Павлов.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 10 2017 в 10:47 PST

Напомним, об ожидании третьего ребенка Анна Седокова объявила в Instagram. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с внушительным декольте и еще более внушительным животом. В подписи к фотографии Седокова попросила прощения у всех за то, что так долго скрывала от поклонников свою беременность. "С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою Семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье , о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство ! " – написала певица.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 8 2017 в 1:56 PST

Позже экс-солистка "ВИА Гры" рассекретила и пол будущего малыша. "Я счастлива, что у моих дочек появится братик", – сообщила исполнительница. Правда, кто является отцом будущего малыша, артистка пока тщательно скрывает, однако отмечает, что любит и любима.

