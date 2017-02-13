Анна Седокова сообщила пол своего ребенка

Певица решила рожать в Америке. Там же сегодня живут ее дочери от предыдущих браков.

Анна Седокова несколько месяцев не говорила о своей беременности. Но сейчас заявила: "Я счастлива, что у моих дочек появится братик". Правда, кто является отцом будущего малыша, артистка пока тщательно скрывает, однако отмечает, что любит и любима.

Сын Седоковой появится на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Сейчас Анна много времени проводит в Штатах вместе с дочерьми – 12-летней Алиной от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и 5-летней Моникой от второго – с бизнесменом Максимом Чернявским.

Моника ходит в садик и в воскресную церковную школу, а Алина посещает обычную школу и ходит на уроки актерского мастерства. Кроме того, старшая дочь Седоковой скоро появится в дебютном фильме мамы "Первая любовь", в котором, как сообщает портал StarHit.Ru, Анна выступает в качестве автора, режиссера, продюсера.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 10 2017 в 10:47 PST

Как писали ранее Dni.Ru, о том, что ждет третьего ребенка, Анна Седокова объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с внушительным декольте и еще более внушительным животом. В подписи к фотографии Седокова попросила прощения у всех за то, что так долго скрывала от поклонников свою беременность. "С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою Семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье , о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство ! " – написала певица.