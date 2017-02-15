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Шоу-бизнес

Анна Седокова ждет двойню

Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов/Дни.Ру
Беременную певицу тянет на крепкие напитки. И еще постоянно хочется есть. Но она уже рожала дважды, поэтому привыкла ко всем проявлениям интересного положения.
прочитано 5607 раз

Гости и журналисты концерта "Праздник для всех влюбленных на МУЗ ТВ в Кремле" с нетерпением ждали появления на сцене и за кулисами экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой. Дело в том, что 34-летняя певица, что называется, глубоко беременна: по слухам, она уже на седьмом месяце. Но продолжает активно работать – на этой неделе представила клип на песню "Первая любовь", готовит к выпуску сольный акустический альбом "Настоящее" и снимает короткометражный фильм "Первая любовь".

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Появление Анны на сцене репортеры сравнили с недавним выступлением Бейонсе на церемонии вручения "Грэмми". Певица, находящаяся на последних сроках беременности, предстала перед публикой в образе индийской богини в прозрачном платье. "Нет, для меня показывать подобным образом большой живот было бы смелым и откровенным, – рассмеялась в ответ на приведенную аналогию Анна. – Но, может, когда у меня будет двойня, я тоже выйду в прозрачной тунике".

По ее словам, она наслаждается беременностью: "Как мама уже двоих детей, я знаю, что сейчас – лучший момент в жизни, поскольку пока бебик тут, в животе, он сидит себе тихонечко, и ты можешь работать, заниматься привычными вещами. А дальше уже все – кричим, хотим есть, и у мамы нет времени ни на что другое".

Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов/Дни.Ру 

Рассказала Анна и о том, как в связи с беременностью изменились ее вкусовые пристрастия: "Я просто хочу съесть все, у меня нет такого, что хочется сладкого или соленого. И еще очень хочется сидеть и пить вино, хотя и нельзя. Видимо потому, что нельзя, поэтому и хочется".

Ранее, писали Dni.Ru, Анна заявила: "Я счастлива, что у моих дочек появится братик". Но кто отец будущего малыша, артистка тщательно скрывает, однако отмечает, что любит и любима. Сын Седоковой появится на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Сейчас Анна много времени проводит в Штатах вместе с дочерьми – 12-летней Алиной от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и пятилетней Моникой от второго – с бизнесменом Максимом Чернявским.

Автор: Феликс Грозданов15 февраля 2017, 09:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с бывшими солистками "ВИА Гры"

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