Отцом ребенка Седоковой назвали Сергея Лазарева

После того, как выяснилось, что Анна Седокова ждет третьего ребенка, журналисты с ног сбились, чтобы узнать, кто же является отцом. Екатерина Варнава даже сделала предположение, что им может быть певец Сергей Лазарев.

Находящаяся на шестом месяце беременности Анна Седокова прибыла в Москву на презентацию, в рамках которой дала небольшое интервью. Ведущий Александр Белов немедленно спросил, кто является отцом ребенка Седоковой, чем весьма возбудил журналистов. Анна изящно вышла из неудобного положения.

"Меня, кстати, об этом спрашивают исключительно мужчины. Как будто боятся, что это они – будущие отцы. Катя Варнава предположила, что это Сергей Лазарев", – цитирует Седокову сайт "Комсомольская правда". Пошутив, Анна приняла серьезный вид и ответила обстоятельнее. В частности, она объяснила, почему пока не желает раскрывать личности своего любимого мужчины.

"Я уже лет 15 в этом шоу-бизнесе, и отчасти стала его заложницей. Считаю, что совершила немало ошибок – в том числе и в том, что показывала свои предыдущие отношения. Пожалуйста, дайте мне шанс быть счастливой. Умоляю вас, как женщина, – я очень хочу построить свои отношения и расскажу вам о них, когда буду готова", – обратилась к представителям СМИ певица.

Однако Белов не унимался. Александр припомнил слова свахи Розы Сябитовой, назвавшей Седокову "вторсырьем", которую вряд ли позовут замуж. Анна не смутилась. "Думаю, кроме меня с такими фразочками встречается немало женщин. Я раньше считала, что надо обязательно выйти замуж, и только после этого рожать ребенка, что я кому-то что-то должна. Но мне 34 года. И в этом возрасте я уже имею право никому не быть должной. Ни Розе Сябитовой, никому другому", – жестко ответила Седокова.

Анна заявила, что любая женщина имеет право родить, не потому что замужем, а потому, что хочет быть счастливой. "И она может быть мамой и при этом не сидеть дома. Может получать при этом образование и работать. Да, может быть меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмет. Но не важно все это. И вообще я планирую пятерых детей от разных мужей", – пошутила артистка.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 9 2017 в 6:08 PST

Когда Седокова рассказала отцу ребенка, что беременна, он очень обрадовался, сообщила Анна. А вот девочки отреагировали по-разному. "Алина смирилась – сказала, "Я готова, если ты мне купишь кота". А Моника в восторге полном – целует, обнимает мой живот каждую минуту", – рассказала Анна.

По признанию Седоковой, она очень много ела, чтобы все думали, что она просто располнела. "И даже в Интернете разместили мои фотки, где я жирная и некрасивая. И я думала – блин, никому же не скажешь, что я просто в положении! А так долго скрывала, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Я – руководитель, у меня работает больше 20 людей. И не хотела, чтобы мне говорили: "У тебя гормональное, ты психованная". Ну, и хотела, чтобы личное осталось личным", – объяснила Анна Седокова.