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Отцом ребенка Седоковой назвали Сергея Лазарева

Анна Седокова и Сергей Лазарев. Фото: Дни.Ру
После того, как выяснилось, что Анна Седокова ждет третьего ребенка, журналисты с ног сбились, чтобы узнать, кто же является отцом. Екатерина Варнава даже сделала предположение, что им может быть певец Сергей Лазарев.
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Находящаяся на шестом месяце беременности Анна Седокова прибыла в Москву на презентацию, в рамках которой дала небольшое интервью. Ведущий Александр Белов немедленно спросил, кто является отцом ребенка Седоковой, чем весьма возбудил журналистов. Анна изящно вышла из неудобного положения.

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"Меня, кстати, об этом спрашивают исключительно мужчины. Как будто боятся, что это они – будущие отцы. Катя Варнава предположила, что это Сергей Лазарев", – цитирует Седокову сайт "Комсомольская правда". Пошутив, Анна приняла серьезный вид и ответила обстоятельнее. В частности, она объяснила, почему пока не желает раскрывать личности своего любимого мужчины.

"Я уже лет 15 в этом шоу-бизнесе, и отчасти стала его заложницей. Считаю, что совершила немало ошибок – в том числе и в том, что показывала свои предыдущие отношения. Пожалуйста, дайте мне шанс быть счастливой. Умоляю вас, как женщина, – я очень хочу построить свои отношения и расскажу вам о них, когда буду готова", – обратилась к представителям СМИ певица.

Однако Белов не унимался. Александр припомнил слова свахи Розы Сябитовой, назвавшей Седокову "вторсырьем", которую вряд ли позовут замуж. Анна не смутилась. "Думаю, кроме меня с такими фразочками встречается немало женщин. Я раньше считала, что надо обязательно выйти замуж, и только после этого рожать ребенка, что я кому-то что-то должна. Но мне 34 года. И в этом возрасте я уже имею право никому не быть должной. Ни Розе Сябитовой, никому другому", – жестко ответила Седокова.

Анна заявила, что любая женщина имеет право родить, не потому что замужем, а потому, что хочет быть счастливой. "И она может быть мамой и при этом не сидеть дома. Может получать при этом образование и работать. Да, может быть меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмет. Но не важно все это. И вообще я планирую пятерых детей от разных мужей", – пошутила артистка.

Когда Седокова рассказала отцу ребенка, что беременна, он очень обрадовался, сообщила Анна. А вот девочки отреагировали по-разному. "Алина смирилась – сказала, "Я готова, если ты мне купишь кота". А Моника в восторге полном – целует, обнимает мой живот каждую минуту", – рассказала Анна.

По признанию Седоковой, она очень много ела, чтобы все думали, что она просто располнела. "И даже в Интернете разместили мои фотки, где я жирная и некрасивая. И я думала – блин, никому же не скажешь, что я просто в положении! А так долго скрывала, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Я – руководитель, у меня работает больше 20 людей. И не хотела, чтобы мне говорили: "У тебя гормональное, ты психованная". Ну, и хотела, чтобы личное осталось личным", – объяснила Анна Седокова.

Автор: Наталья Аряева14 февраля 2017, 11:32
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