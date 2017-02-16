Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку

Супруга популярного актера, звезды сериалов "Бедная Настя" и "Не родись красивой" Петра Красилова уехала с дочкой в США. В свою очередь, артист наконец наладил отношения с первой семьей.

О том, что его супруга, актриса Ирина Шебеко, с дочкой Лизой уехала в Америку, рассказал сам Петр Красилов. "Ира улетела учиться на фотографа в Лос-Анджелес. Лизоньку забрала с собой. Они живут в двушке, которую мы недавно купили. Лиза ходит в третий класс, учится игре на гитаре и флейте. Девочки прилетают на каникулах. Дочь была у меня весь прошлый месяц, теперь жду июня!" – признался популярный актер.

Отметим, что Красилов спустя девять лет смог наконец наладить отношения с первой семьей. С Натальей Селивановой Петр прожил в гражданском браке два года. Однако затем встретил студентку Ирину Шебеко, и ушел к ней, напоминает Starhit. Тогда Селиванова, оставленная Красиловым с маленьким ребенком на руках,рассказывала в эфире ток-шоу, что отец ребенка совсем не участвует в жизни сына Ивана – не платит алименты и не общается с мальчиком. Наталье пришлось самой обеспечивать наследника.

Однако Петр Красилов все же одумался и стал уделять сыну больше внимания и проявлять заботу. "Недавно Ванька гостил у меня на даче. Он дружит с сестрой Лизой. Они играют вместе, дурачатся. Но главная страсть детей – компьютеры, обоих от монитора не оттащить... На дни рождения я дарю Ване гаджеты. Недопонимания между мной и Наташей остались в прошлом", – отметил Красилов.

Сын Иван учится в девятом классе. "Ваня уже задумывается, кем ему быть, поваром или спортсменом. Но пока это все мечты. Если пойдет по моим стопам, поддержу... Мы с ним часто созваниваемся. Бывает, наберешь ему, а он: "Пап, отстань! Занят!" Я не обижаюсь", – рассказал популярный актер.