В светских СМИ появилась радостная новость: экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова беременна. Популярная певица находится на пятом месяце.

Об интересном положении сексапильной рыженькой из "ВИА Гры" репортерам рассказал надежный источник из ее близкого окружения. Анна давно знает, что ждет ребенка, но несколько месяцев тщательно эту информацию скрывает.

Оказывается, у Седоковой есть тайный ухажер, который буквально заваливает ее шикарными букетами и подарками. Он же якобы оплачивает ее сладкую жизнь в Лос-Анджелесе и помогает в бизнесе, ведь красотка не только поет, но и занимается пошивом одежды.

Как сообщает сайт Life.ru, именно этот тайный бойфренд является отцом будущего ребенка 34-летней исполнительницы, воспитывающей двух дочерей от предыдущих браков. Анна сейчас на пятом месяце. По подсчетам врачей, малыш родится весной 2017 года.

Источник, пожелавший остаться неназванным, также сообщил, что Седокова встретила своего мужчину на музыкальной премии в мае этого года. Это была страсть с первого взгляда. Уже через два месяца после знакомства Анна сообщила любовнику, что беременна.

Ну и как работать в такой обстановке ? ������ Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Дек 23 2016 в 1:32 PST

Исполнительница в одиночку воспитывала двух дочерей. Старшую наследницу, 12-летнюю Алину, Седокова родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году. Пятилетняя Моника является дочкой бизнесмена Максима Чернявского, второго бывшего супруга Анны.