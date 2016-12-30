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Анна Седокова о своей третьей беременности
Пресс-секретарь Анны Седоковой пол имени Кирилл опроверг информацию о беременности своей подопечной. "Анна не беременна. И замуж она тоже не собирается. Очень удивлена появляющимися в СМИ слухами. Буквально на днях она едет отдыхать за границу, будет фотографироваться в купальнике – сразу станет понятно, что ни о какой беременности речи не идет", – цитирует официального представителя Седоковой Starhit.
Впрочем, в личной жизни Анны и вправду все ладится. сексапильная артистка регулярно выкладывает в социальной сети фотографии букетов и прочих подарков, которые ей преподносит пока неизвестный публике поклонник. Сама певица не скрывает, что счастлива.
Видимо, это обстоятельство и послужило базой для слухов о третьей беременности популярной исполнительницы. Якобы тайный ухажер оплачивает сладкую жизнь Седовокой в Лос-Анджелесе и помогает в бизнесе, ведь Анна не только поет, но и занимается пошивом одежды.
Утверждалось, что именно он являлся отцом будущего третьего ребенка находящейся на пятом месяце беременности певицы. Источник, пожелавший остаться неназванным, также сообщил, что Седокова встретила своего мужчину на музыкальной премии в мае. Это была страсть с первого взгляда.
Напомним,Анна Седокова воспитывает двух дочерей. Старшую наследницу, 12-летнюю Алину, певица родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году. Пятилетняя Моника является дочкой бизнесмена Максима Чернявского, второго бывшего супруга Анны.
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