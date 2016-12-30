Анна Седокова о своей третьей беременности

В прессе появилась информация о третьей беременности бывшей солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой. Официальный представитель артистки прокомментировал сообщения.

Пресс-секретарь Анны Седоковой пол имени Кирилл опроверг информацию о беременности своей подопечной. "Анна не беременна. И замуж она тоже не собирается. Очень удивлена появляющимися в СМИ слухами. Буквально на днях она едет отдыхать за границу, будет фотографироваться в купальнике – сразу станет понятно, что ни о какой беременности речи не идет", – цитирует официального представителя Седоковой Starhit.

Впрочем, в личной жизни Анны и вправду все ладится. сексапильная артистка регулярно выкладывает в социальной сети фотографии букетов и прочих подарков, которые ей преподносит пока неизвестный публике поклонник. Сама певица не скрывает, что счастлива.

Видимо, это обстоятельство и послужило базой для слухов о третьей беременности популярной исполнительницы. Якобы тайный ухажер оплачивает сладкую жизнь Седовокой в Лос-Анджелесе и помогает в бизнесе, ведь Анна не только поет, но и занимается пошивом одежды.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Дек 21 2016 в 11:04 PST

Утверждалось, что именно он являлся отцом будущего третьего ребенка находящейся на пятом месяце беременности певицы. Источник, пожелавший остаться неназванным, также сообщил, что Седокова встретила своего мужчину на музыкальной премии в мае. Это была страсть с первого взгляда.

Напомним,Анна Седокова воспитывает двух дочерей. Старшую наследницу, 12-летнюю Алину, певица родила от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году. Пятилетняя Моника является дочкой бизнесмена Максима Чернявского, второго бывшего супруга Анны.