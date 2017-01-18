Когда поженятся Бондарчук и Андреева

Журналисты узнали, когда поженятся Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Информацией поделились близкие друзья влюбленных.

Представители СМИ продолжают внимательно следить за личной жизнью Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. В частности, их интересует, когда же влюбленные официально оформят отношения. Вначале речь шла о весне 2016 года. Однако развод Федора наделал столько шума, что влюбленные решили перенести свадьбу.

Теперь, как уверяют в близком окружении Андреевой и Бондарчука, пара собирается скрепить свои отношения в начале лета, передает Woman`s Day.

Ранее Федор заявил в интервью, что развелся с женой вовсе не из-за Паулины. А вот экс-супруге благодарен. "Я дорожу тем, что мы со Светланой пережили этот сложный период жизни достойно, с уважением друг к другу. Это ценно", – признался Бондарчук.

"Я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, это правильно, когда люди, в первую очередь уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что надо быть готовым к переменам. У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы не считали нужным это афишировать", – объяснил Федор.

В недавнем интервью Паулина рассказала о любимом мужчине, заявив, что он очень увлекающийся, а "по энтузиазму и подключению к жизни ему лет 16". "Федор как-то получил в подарок электронную барабанную установку, но без усилителя. Любой из нас поехал бы и купил его, а Федор играет вечерами так, наслаждаясь хоть каким-то звуком. Запоем слушать лекции Дмитрия Быкова, смотреть и анализировать все современные сериалы. Спорт, лыжи, велосипеды, друзья, съемки в кино, съемки собственных фильмов, продюсирование, бизнес – его хватает на все. Он точно прячет где-то личную энергостанцию", – цитирует Андрееву журнал GQ.