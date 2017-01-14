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Бондарчук увез Андрееву из России
Популярный артист и режиссер увез свою девушку в Прагу. Столица Чехии пользуется популярностью среди российских туристов.
Очевидно, именно поэтому влюбленным не удалось скрыться от поклонников, которые по счастливому
стечению обстоятельств также оказались в Праге. После неожиданной встречи они начали делиться совместными снимками со звездами.
Так, во время прогулки по Карлову Мосту в центре чешской столицы молодая пара из Новосибирска
увидела влюбленных в этом же самом месте. Они попросили Федора
сфотографироваться с ними.
А Марина Шамсутдинова из Ставрополя встретила Бондарчука и Андрееву в одном из торговых центров Праги. Она совершенно не предполагала увидеть любимых артистов.
Судя по всему, Федор и Паулина много гуляли по исторической части города, поэтому неудивительно, что такое большое количество туристов смогли встретить пару. Как бы то ни было, влюбленным нигде не удалось скрыться от поклонников.
В последнее время пара неразлучна не только в жизни, но и на съемочных площадках. Избранница Бондарчука получает главные роли почти во всех проектах своего возлюбленного. Говорят, любимая женщина стала для Федора музой.
А не так давно Бондарчук признался в интервью HELLO!: "Я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, это правильно, когда люди, в первую очередь уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что надо быть готовым к переменам".
Как писали Dni,ru,
Федор расстался со своей супругой Светлана в марте 2016 года после 25 лет
брака. Они подали документы на развод, "по-прежнему оставаясь
близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным". О
причинах расставания Светлана и Федор предпочли молчать, отделываясь
общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться,
чтобы не потерять самих себя".
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