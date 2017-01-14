Бондарчук увез Андрееву из России

Федор Бондарчук и Паулина Андреева стараются не привлекать к себе внимание поклонников. Поэтому фанатам приходится только предполагать, чем кроме работы заняты артисты. А некоторым из них удается встретить влюбленных в самом неожиданном месте.

Популярный артист и режиссер увез свою девушку в Прагу. Столица Чехии пользуется популярностью среди российских туристов.

Очевидно, именно поэтому влюбленным не удалось скрыться от поклонников, которые по счастливому стечению обстоятельств также оказались в Праге. После неожиданной встречи они начали делиться совместными снимками со звездами. Так, во время прогулки по Карлову Мосту в центре чешской столицы молодая пара из Новосибирска увидела влюбленных в этом же самом месте. Они попросили Федора сфотографироваться с ними.



Шопинг в Праге не без известных людей) ❤️#федорбондарчук Фото опубликовано Marina 🌸🌸🌸 (@m_shamsutdinova) Янв 3 2017 в 3:39 PST

А Марина Шамсутдинова из Ставрополя встретила Бондарчука и Андрееву в одном из торговых центров Праги. Она совершенно не предполагала увидеть любимых артистов.

Судя по всему, Федор и Паулина много гуляли по исторической части города, поэтому неудивительно, что такое большое количество туристов смогли встретить пару. Как бы то ни было, влюбленным нигде не удалось скрыться от поклонников.

В последнее время пара неразлучна не только в жизни, но и на съемочных площадках. Избранница Бондарчука получает главные роли почти во всех проектах своего возлюбленного. Говорят, любимая женщина стала для Федора музой.

А не так давно Бондарчук признался в интервью HELLO!: "Я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, это правильно, когда люди, в первую очередь уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что надо быть готовым к переменам".

Как писали Dni,ru, Федор расстался со своей супругой Светлана в марте 2016 года после 25 лет брака. Они подали документы на развод, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным". О причинах расставания Светлана и Федор предпочли молчать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".

