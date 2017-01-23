Юлия Высоцкая попала в "Рай"

Фильм Андрея Кончаловского исследует природу зла и героизма. Артхаусная драма не отпускает зрителя ни на миг.

Тема холокоста и ужасов немецких концлагерей не раз поднималась в кино: вспоминаются и "Облава" Розлин Бош, и "Мальчик в полосатой пижаме" Марка Хермана, и "Пианист" Романа Полански. Казалось бы, о коллаборационистах и фашистском генералитете уже все сказано. Однако Кончаловский снял ленту, которая держит зрителя в напряжении более двух часов. Его сильная и стильная артхаусная драма, исследующая природу нацистского зла и героизма пленников, справедливо получила "Серебряного льва" за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале.

Действие "Рая" происходит во Франции в 1942 году. Русскую аристократку-эмигрантку и участницу французского сопротивления Ольгу Каменскую (Юлия Высоцкая) арестовывают за то, что она спасала еврейских детей. Полицейский-коллаборационист Жюль (Филипп Дюкен) готов помочь ей избежать сурового наказания в обмен на интимные услуги. После его гибели Ольга попадает в концлагерь, где встречается с высокопоставленным офицером СС Хельмутом (Кристиан Клаус) – старым знакомым, который когда-то был влюблен в нее.

На монологах этих трех персонажей и строится фильм. Половину картины они просто сидят за столом и рассказывают о своей жизни и убеждениях, а их воспоминания иллюстрируются картинками-вспышками из прошлого. При этом автор остается нейтральным и право судить героев передает зрителю. Лишь в конце ленты становится понятно, что это исповеди умерших людей перед высшим судьей, когда уже притворяться и лукавить не нужно. Этот судья и решит, кто достоин рая, а кому и ада много.

Пока они жили, у каждого был рай на земле: аристократический быт – в замке у Жюля, беззаботная жизнь с хороводами и флиртом – у Ольги, идеалистический рай для арийской расы, который строил Хельмут. Тот самый Хельмут, что знает и любит Чехова. Он даже писал диссертацию по его творчеству и научился сносно говорить по-русски. "А что бы сказал Чехов, узнай, что происходит сейчас на земле?", - спрашивает Хельмута сослуживец. "Он бы не поверил", – уверяет офицер СС.

Да и как поверить, если накануне в печи крематория концлагеря сожгли бывшую невесту Чехова, пожилую еврейку?! Эта обстоятельство долго смакуется в фильме и порой кажется, что оно так поразило самого Кончаловского, что послужило поводом для картины. Режиссер размышляет о влиянии русской литературы на умы немецких интеллигентов. И приходит к неутешительным выводам: пока нацисты рассуждают о счастливом будущем, в лагерях умирают дети, пока говорят о сокровищах мировой литературы, в газовой камере гибнет возлюбленная Чехова.

Монохромность, в которой решена картина, и строго выдержанный набор художественных средств добавляет ощущения документальности происходящему на экране. "Я думаю, что тема холокоста настолько банализирована, что теперь 200 человек очень худых людей еврейской внешности в этих полосатых пижамах очень часто выглядят так, как опера Верди “Набукко”. Особенно если снимать в цвете. Просто потому, что банализируется тема, а не суть", – сказал режиссер на пресс-конференции фильма. Монологи его героев словно бы сшиты грубыми нитками, этого ощущения добавляет и нелинейный монтаж.

Юлия Высоцкая, сыгравшая главную роль – роль русской аристократки Ольги – точна и убедительна в каждом кадре. Ее превращение из бесстрашной и модной эмигрантки до униженной и оскорбленной узницы концлагеря в картине удивляет – вот она счастливая блондинка с роскошными локонами, флиртующая с красавцем-немцем, а вот – обритая обитательница барака с впалыми скулами, которая сортирует очки, тарелки и чемоданы убитых евреев.

Она может спастись, ведь офицер Хельмут, ставший в лагере ее любовником и покровителем, выправил ей немецкий паспорт, сделал разрешение, устроил машину для побега в Швейцарию. Но Каменская делает другой – страшный – выбор.

В одном из эпизодов фильма есть сцена, где Хельмут уверяет, что Сталин – великий человек, что у большевиков есть идея – они хотят создать на земле рай, и родись он в России, стал бы коммунистом. А Ольга, которая давится в концлагере баландой, спит на нарах и за пару сигареток ласкает сокамерниц, вдруг одобряет нацистскую идеологию и к ужасу самого Хельмута уверяет, что он принадлежит к высшей расе, которая имеет право на все. Для Кончаловского, таким образом, фашизм и большевизм уравниваются по своей сути – обе эти идеологии обещают рай на земле. Но все обратится в итоге в ад, как мы знаем из истории.