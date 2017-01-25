Кончаловский попал в сердце Пугачевой

Певица встала на защиту режиссера. Примадонна считает, что ему не стоит переживать из-за отказе в "Оскаре".

Алла Пугачева нечасто выезжает в свет из подмосковной Грязи: на мелочи она не разменивается и посещает только самые громкие события. Недавно певица смотрела на ужасы концлагеря в фильме "Рай" Андрея Кончаловского, а накануне наблюдала за захватом инопланетянами московского района Чертаново в картине Федора Бондарчука "Притяжение".

Перед самым приездом Примадонны в киноцентр "Октябрь" стало известно, что "Рай" не попал в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Ленту выдвинул на главную мировую кинопремию Российский оскаровский комитет во главе с режиссером Владимиром Меньшовым, но американские киноакадемики решили иначе.

"Алла Борисовна, как Вы относитесь к тому, что "Рай" не будет выдвинут на "Оскар"?" – поинтересовался у артистки корреспондент Dni.Ru. "Это совершенно ничего не значит, – заявила Пугачева. – Главное, что Кончаловский попал этой картиной прямо в мое сердце, в души миллионов людей. Это дороже и весомее всех статуэток в мире. Любовь зрителя – самая главная награда для творческого человека".

Как писали Dni.Ru, действие "Рая" происходит во Франции в 1942 году. Русскую аристократку-эмигрантку и участницу французского сопротивления Ольгу Каменскую (Юлия Высоцкая) арестовывают за то, что она спасала еврейских детей. Полицейский-коллаборационист Жюль (Филипп Дюкен) готов помочь ей избежать сурового наказания в обмен на интимные услуги. После его гибели Ольга попадает в концлагерь, где встречается с высокопоставленным офицером СС Хельмутом (Кристиан Клаус) – старым знакомым, который когда-то был влюблен в нее. На монологах этих трех персонажей и строится фильм.