Мужики сели на шею Розе Сябитовой

В день 55-летия главная сваха страны рассказала о своих ошибках. В юбилей она обратилась сама к себе.

Каждый будний день Роза Сябитова помогает рождению новых семей в программе "Давай поженимся!" Она, пожалуй, самая неоднозначная ведущая проекта. Одни зрители хвалят ее за остроумие, мудрость, умение сказать правду. Другие же считают ее хабалкой и ругают на чем свет стоит. Но равнодушных точно нет.

Сегодня Роза принимает поздравления от детей, коллег и поклонников. В день своего 55-летия Сябитова написала письмо себе юной, в котором рассказала о главных ошибках. "Роза, дорогая, мой главный тебе совет – никогда не осветляй волосы! В 25 ты захочешь покраситься в блондинку, но не спеши в парикмахерскую, окружающие, поддавшись стереотипам, будут думать, что ты дура, и не воспринимать всерьез… Делать стрижку "асимметрия" тоже не надо – она тебе не пойдет", – пишет Сябитова.

"Не позволяй мужикам садиться на шею. Не доставай кошелек, когда после ужина в ресторане ухажер театрально виновато вздохнет: "Ой, я забыл бумажник… Не заплатишь?" Подальше беги от него. А позже, когда вы с ухажером Сашей зайдете в троллейбус, и он промямлит, что у него нет мелочи, не стоит быть столь великодушной: гони его в шею!" – это второй совет самой себе от свахи.

Фото опубликовано Роза Сябитова (@syabitova_roza) Янв 16 2017 в 12:14 PST

"Женщинам, Роза, тоже не сильно доверяй. Подруга Рита будет сулить золотые горы, чтобы ты вслед за ней уволилась из МИДа, где трудилась программистом, и ушла работать в столовую при санатории. Она тебе, конечно, пообещает должность заместителя директора, а по факту ты станешь вкалывать кастеляншей и выдавать клиентам чистое белье", – цитирует послание Розы самой себе журнал StarHit.ru