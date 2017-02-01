Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"

Супруга Антона Макарского Виктория поделилась своими размышлениями о семейной жизни. Певица рассказала, как справляться с "закидонами" мужа и сохранить брак.

За ее бурную личную жизнь немало было ситуаций, когда хотелось проявить характер и поссориться с супругом, но Виктория нашла спасение в Боге. В конфликтных ситуациях Макарская советует женщинам читать молитвы и не отвечать грубостью на грубость.

"Каждый раз, когда у мужа начинается очередной "закидон", мне очень часто хочется пожалеть себя и взбрыкнуть в ответ", – призналась в Instagram артистка.

По мнению Виктории, в подобных ситуациях обязательно надо терпеть, даже если тяжело.

"Знаете, расскажу о ЧУДЕ:) Каждый раз, когда у меня получалось смириться и промолчать, искренне пожалеть его и простить все его слова, отменив гнев и обиду, мое сердце и душу поглощала такая Благодать, о которой невозможно рассказать человеческими словами, эта Благодать не поддается описаниям и не соответствует никаким человеческим понятиям об ощущениях", – рассказала просветленная Макарская.

Певица не понимает, почему у других так не выходит. "Вот что стоит всегда вести себя так, как заповедано Богом жене? Чтобы этой Благодатью, исходящей от правильно ведущей себя жены, освящалась вся семья? – недоумевает артистка. – А что получается, когда жена "взбрыкивает"? Жалость к себе есть, "гнев праведный" есть... сижу обиженная, права на все 100% вроде...а в душе такая пустота...нет Благодати".

Фото опубликовано Viktoria & Anton Makarsky (@makarskie) Янв 14 2017 в 3:59 PST

Виктория догадывается, кто виноват в том, что браки массово рушатся, а крепкие, счастливые семьи можно пересчитать по пальцам. "Общество и СМИ дали нам ложные понятия о гордости и отношениях между мужчиной и женщиной. Поэтому так мало счастливых семей сейчас, – предположила Макарская. – Мы ищем свой идеал, все должно быть по-нашему, при этом сами очень далеки от идеала и ценим больше всего свое личное мнение".

Людям нужно научиться понимать своих оппонентов, прислушиваться к ним. "Как мы умеем в любых обстоятельствах оправдать себя лично и найти все причины своих неприятностей в ком-то. А надо – наоборот. Тогда Бог рядом. Все же написано. Но внести эти истины в свою жизнь и в свои конкретные ситуации нам очень редко удается. Гордость мешает. Как ни крути. Но стремиться надо!" – резюмировала мудрая Виктория.