Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"

Малинин крутит роман с 14-летней У Аршавина родился четвертый ребенок Бывшая назвала Телегина странным У Бузовой новая фамилия Дом-2
Шоу-бизнес

Садальскому вырезали опухоль

Звездный сплетник после операции перестал испытывать страх
Шоу-бизнес

Валерию и Королеву не пустят на "Евровидение"

Организаторы конкурса пошли навстречу Киеву
партнеры
Среда 1 февраля
Лента новостей
19:10
Когда Трамп избавится от Порошенко
19:06
Назарбаев объявил Третьею модернизацию Казахстана
18:50
В метро Петербурга образовалась давка
18:49
Мифы и правда о кариесе
18:25
Недовольный осьминог набросился на дайвера (видео)
18:24
Глава РЖД объявил о повышении стоимости билетов
18:18
Трампа заставили рисовать котиков
17:53
В жилом доме в центре Москвы случился пожар (видео)
17:51
Трамп и Янукович оказались в одной компании
17:46
Новый глава придаст ускорения Федерации бокса России
17:41
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
17:39
Елизавета II грозится убить Трампа мечом
17:38
"Ростелеком" вернул свои деньги через суд
17:28
В гостинице Петербурга отравились сотни человек
17:16
Как Россия переживет повышение пенсионного возраста
17:12
Тест-Драйв Lexus RX. Стремительный
17:00
МИД Норвегии отчитал российского посла
16:48
В Москве эвакуировали здание суда
16:47
Грызущий картошку дикобраз стал звездой (видео)
16:46
Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
16:28
Лимузин Горбачева продают за 75 миллионов
16:20
Евросоюз снова оставил Украину с носом
16:10
Как правильно управлять снами
15:56
Пассажиры сгорели в страшной аварии на юге Москвы
15:55
Первая люксовая версия "умных часов" посвящена князю Владимиру
15:51
Жителей Омска возмутили чиновничьи пенсии
15:47
Пытавшийся скрыться чиновник сбил сотрудников ДПС (видео)
15:31
В Карелии нерадивых чиновников запрут в кабинетах
15:30
Особняк российского миллиардера зачистили от бомжей-захватчиков
15:24
ОНФ нашел барьеры в головах нижегородских депутатов
15:18
Значение имени Николай
15:10
Россиян будут наказывать за "санкционку"
15:06
10 эффективных продуктов для детокса
15:00
Автомобили Lada начали поставлять в ОАЭ
14:50
Самые ожидаемые фильмы февраля
14:42
Киев проговорился об атаке на Донбасс
14:24
ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"
14:14
Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
14:13
Кремль о "закрытии вопроса" повышения пенсионного возраста
13:54
Сексапильная жена "Иванушки" блеснула роскошным декольте
13:46
"Антимайдан" пикетирует фонд Навального
13:37
На Аршавина напали после рождения сына
13:36
Порошенко объявил войну России в ООН
13:29
Растрепанная Водонаева унизила полных людей
13:27
Тихонов набросился на трусливого Фуркада
13:23
Мужчину убили в Москве из-за 50 тысяч рублей
13:13
Назван срок падения Луны на Землю
13:04
В Петербурге пенсионеров выгнали из дома за долги
13:04
В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
12:55
Внук спасет семью Гузеевой
12:44
В первый день февраля на Землю обрушилась магнитная буря
12:40
Известный актер скончался от рака
12:37
Как чиновники от ЖКХ грабят москвичей
12:36
На Ямале мужчина совершил убийство во время соблазнения
12:21
Лавров написал стихи про злобную обезьяну
12:19
В Москве пройдет "Праздник жизни"
12:17
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
12:09
В семье звезды "Возвращения Мухтара" случилось горе
12:04
Бондарчук в бикини назвали анорексичкой
12:02
Украина возглавила Совбез ООН
11:54
Набиуллина украсила новые деньги
11:52
Алексей Ягудин рассказал о разводе
11:51
По Москве разгуливает серийный маньяк
11:35
Любовь Толкалина призналась в психопатии
11:35
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
11:28
Минтруд отчитался о росте пенсий в России
11:18
Россияне перестали выезжать за рубеж
11:18
Лев Лещенко: Я пахал всю жизнь!
11:13
Волочкову обидели в самолете
11:05
У Ольги Бузовой новая фамилия
10:57
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
10:56
В Москве камеры "накажут" водителей за неуважение к пешеходам
10:40
Ту-154 потерпел крушение из-за педали
10:30
Синоптики предупредили россиян об аномальной погоде
10:28
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
10:16
Мать Собчак сделала неожиданное признание о внуке
10:15
В центре Москвы насмерть забили мужчину
10:08
Рис может исчезнуть из российских магазинов
10:02
Салон сотовой связи в Москве обокрали на 700 тысяч
09:55
Крейсер США сел на мель у берегов Японии
09:48
Белый дом объявил бойкот неугодным журналистам
09:43
Модного Обаму застали на острове с миллиардером
09:40
Бывшая подружка Телегина: Ваня – странный человек
09:37
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
09:27
Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе
09:12
Сердюков сколотил головокружительную карьеру
09:00
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
08:48
Малинин крутит роман с 14-летней иностранкой
08:33
Фуркад испугался гнева россиян и стер издевательский комментарий
08:27
В московском метро девушка искусала пассажирку
08:20
Вопрос о пенсионном возрасте решен
08:07
Актрису сериала "След" обвинили в краже
08:03
У Андрея Аршавина родился четвертый ребенок
21:58
Грузовик разорвало на части в ДТП под Москвой (видео)
21:46
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали
21:45
В центре Москвы мужчине отрезали ухо
21:25
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍
21:11
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей
21:05
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы
20:42
Темниковой прочат место на "Евровидение"

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
Шоу-бизнес

Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"

Виктория и Антон Макарские. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Супруга Антона Макарского Виктория поделилась своими размышлениями о семейной жизни. Певица рассказала, как справляться с "закидонами" мужа и сохранить брак.
прочитано 2196 раз

За ее бурную личную жизнь немало было ситуаций, когда хотелось проявить характер и поссориться с супругом, но Виктория нашла спасение в Боге. В конфликтных ситуациях Макарская советует женщинам читать молитвы и не отвечать грубостью на грубость.

ПО ТЕМЕ

Антон Макарский ушел от жены

У Макарских украли 36 миллионов

Антон Макарский сблизился с молодой актрисой

Макарский о жене: Я ее когда-нибудь задушу

"Каждый раз, когда у мужа начинается очередной "закидон", мне очень часто хочется пожалеть себя и взбрыкнуть в ответ", – призналась в Instagram артистка.

По мнению Виктории, в подобных ситуациях обязательно надо терпеть, даже если тяжело.

"Знаете, расскажу о ЧУДЕ:) Каждый раз, когда у меня получалось смириться и промолчать, искренне пожалеть его и простить все его слова, отменив гнев и обиду, мое сердце и душу поглощала такая Благодать, о которой невозможно рассказать человеческими словами, эта Благодать не поддается описаниям и не соответствует никаким человеческим понятиям об ощущениях", – рассказала просветленная Макарская.

Певица не понимает, почему у других так не выходит. "Вот что стоит всегда вести себя так, как заповедано Богом жене? Чтобы этой Благодатью, исходящей от правильно ведущей себя жены, освящалась вся семья? – недоумевает артистка. – А что получается, когда жена "взбрыкивает"? Жалость к себе есть, "гнев праведный" есть... сижу обиженная, права на все 100% вроде...а в душе такая пустота...нет Благодати".

Виктория догадывается, кто виноват в том, что браки массово рушатся, а крепкие, счастливые семьи можно пересчитать по пальцам. "Общество и СМИ дали нам ложные понятия о гордости и отношениях между мужчиной и женщиной. Поэтому так мало счастливых семей сейчас, – предположила Макарская. – Мы ищем свой идеал, все должно быть по-нашему, при этом сами очень далеки от идеала и ценим больше всего свое личное мнение".

Людям нужно научиться понимать своих оппонентов, прислушиваться к ним. "Как мы умеем в любых обстоятельствах оправдать себя лично и найти все причины своих неприятностей в ком-то. А надо – наоборот. Тогда Бог рядом. Все же написано. Но внести эти истины в свою жизнь и в свои конкретные ситуации нам очень редко удается. Гордость мешает. Как ни крути. Но стремиться надо!" – резюмировала мудрая Виктория.

Автор: Елена Алешина1 февраля 2017, 17:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые прочные союзы российского шоу-бизнеса

567

комментарии

Политика

Елизавета II грозится убить Трампа мечом
Порошенко объявил войну России в ООН
Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе
Брекзит назначили на 9 марта

Шоу-бизнес

У звезды "Дома-2" отекли глаза после пластики
Каменских после операции выложила видео из больницы
Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"
Воробьев о судьбе любовницы после измены

Проишествия

По Москве разгуливает серийный маньяк
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
10 эффективных продуктов для детокса
Самые ожидаемые фильмы февраля
Известный актер скончался от рака
Шоу-бизнес

У Ольги Бузовой новая фамилия

Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" снова переживает перемены
Шоу-бизнес

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

Бывшая жена режиссера похвасталась фигурой в купальнике
Происшествия

По Москве разгуливает серийный маньяк

Злоумышленник убивает с помощью кухонного ножа
Шоу-бизнес

Сексапильная жена "Иванушки" блеснула роскошным декольте

Красавица затмила именинника

Гороскоп

Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года
Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Мишель Обама уходит в бизнес

Фоторепортажи

Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
Любимые драгоценности звезд
Секс-символы "Дома-2"

Спорт

Тихонов набросился на трусливого Фуркада
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали

Регионы

В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
Старушка укусила сотрудника "Евросети" из-за 100 рублей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru