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Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"
За ее бурную личную жизнь немало было ситуаций, когда хотелось проявить характер и поссориться с супругом, но Виктория нашла спасение в Боге. В конфликтных ситуациях Макарская советует женщинам читать молитвы и не отвечать грубостью на грубость.
"Каждый раз, когда у мужа начинается очередной "закидон", мне очень часто хочется пожалеть себя и взбрыкнуть в ответ", – призналась в Instagram артистка.
По мнению Виктории, в подобных ситуациях обязательно надо терпеть, даже если тяжело.
"Знаете, расскажу о ЧУДЕ:) Каждый раз, когда у меня получалось смириться и промолчать, искренне пожалеть его и простить все его слова, отменив гнев и обиду, мое сердце и душу поглощала такая Благодать, о которой невозможно рассказать человеческими словами, эта Благодать не поддается описаниям и не соответствует никаким человеческим понятиям об ощущениях", – рассказала просветленная Макарская.
Певица не понимает, почему у других так не выходит. "Вот что стоит всегда вести себя так, как заповедано Богом жене? Чтобы этой Благодатью, исходящей от правильно ведущей себя жены, освящалась вся семья? – недоумевает артистка. – А что получается, когда жена "взбрыкивает"? Жалость к себе есть, "гнев праведный" есть... сижу обиженная, права на все 100% вроде...а в душе такая пустота...нет Благодати".
Виктория догадывается, кто виноват в том, что браки массово рушатся, а крепкие, счастливые семьи можно пересчитать по пальцам. "Общество и СМИ дали нам ложные понятия о гордости и отношениях между мужчиной и женщиной. Поэтому так мало счастливых семей сейчас, – предположила Макарская. – Мы ищем свой идеал, все должно быть по-нашему, при этом сами очень далеки от идеала и ценим больше всего свое личное мнение".
Людям нужно научиться понимать своих оппонентов, прислушиваться к ним. "Как мы умеем в любых обстоятельствах оправдать себя лично и найти все причины своих неприятностей в ком-то. А надо – наоборот. Тогда Бог рядом. Все же написано. Но внести эти истины в свою жизнь и в свои конкретные ситуации нам очень редко удается. Гордость мешает. Как ни крути. Но стремиться надо!" – резюмировала мудрая Виктория.
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