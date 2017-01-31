Антон Макарский ушел от жены

Это сейчас семья Виктории и Антона Макарских кажется безмятежной и гармоничной. На заре их брака Антон мучился, чувствуя себя неудачником на фоне успешной жены, и даже уходил из семьи.

Виктория Макарская стала очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви". Вика занялась творчеством довольно рано, в 16 лет начав выступать с Белорусским государственным оркестром. Настоящий успех Виктория получила после участия в мюзикле "Метро". Кстати, именно во время работы над музыкальным проектом певица познакомилась с начинающим артистом Антоном Макарским, и у них стали стремительно развиваться романтические отношения.

Однако не все было гладко в семье. Антон даже уходил, считая, что не достоин своей более успешной супруги, которая была гораздо более востребована и зарабатывает больше него. Чтобы вернуть любимого мужчину, Виктория забывала о гордости и буквально выворачивалась наизнанку, отмечает газета "Магнитогорский металл", чья редакция, по-видимому, уже успела посмотреть передачу, которая выйдет только в феврале.

Кстати, на передаче отметился и сам Антон Макарский. Прошутинская показала гостье видеоролик, в котором артист сказал жене то, что не мог бы сказать ей глядя в глаза. "Она – это все то, что мне надо. У нее есть потрясающее качество, называется оно верность. Если она открылась человеку, она будет отдаваться ему на миллион процентов... Она – это я", – заключил Макарский.

Сама Кира Прошутинская призналась, что считает Викторию "особой". "Многим известным женщинам кажется, что слово "жена" умаляет их достоинства и уменьшает значение личности..." – отметила ведущая.

Виктория на это быстро ответила: "Гордость – враг счастья. Раскрыть свои способности женщина может, только если выстроена система "Бог-муж-жена". Если Бог с нами, что может быть против нас? Женщина должна раствориться в своем мужчине – это ее самое благодатное состояние".

Фото опубликовано Viktoria & Anton Makarsky (@makarskie) Янв 14 2017 в 3:59 PST

Виктория успевает работать и заниматься семьей. Макарская не скрывает, что очень устает. "Когда Антон уезжает на съемку, а у меня есть выходной день между концертами, я просто сажусь в машину в пять утра и еду к маме в Белоруссию. Мама – моя единственная подруга", – отметила Виктория Макарская.