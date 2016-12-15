Антон Макарский сблизился с молодой актрисой

Антон Макарский рассказал, что сблизился с молодой актрисой Ириной Таранник. Популярный актер признался, что им всегда есть о чем поговорить.

Недавно Антон Макарский сыграл главную роль в украинском фильме "Судьба по имени любовь". "Кстати, сюжет картины чем-то напоминает мою личную историю. Два главных героя встречаются случайно, и это полностью меняет их жизнь. Почти как мы с Викой. Моей партнершей по картине стала молодая актриса Ирина Таранник. Мы с ней еще больше сблизились, потому что нашли общую тему – наши дети. Ириной девочке 11 месяцев, а моему малышу год и три месяца. Так что нам всегда есть о чем с ней поговорить", – цитируют Макарского "ФАКТЫ".

Встреча Антона с будущей супругой Викторией произошла 18 лет назад. "В то время в Москве проходило прослушивание артистов для мюзикла "Метро". Это был уже последний день, все нервничали, принимались окончательные решения. Я пришел на очередной тур и буквально в дверях столкнулся с Викой. Мне хватило лишь одного взгляда, чтобы по уши влюбиться", – признался актер.

Макарский отметил, что есть препятствия, но их нужно преодолевать. "Нужно любить несмотря ни на что. А еще – хотеть сделать счастливым не себя, а человека, с которым находишься рядом. Ведь на самом деле любовь – жертвенное чувство", – отметил Антон.

Фото опубликовано Irina Tarannik (@___doppelganger) Сен 5 2016 в 6:20 PDT

Макарский заявил, что они с женой противоположности, которые дополняют друг друга. "Мне кажется, чем дольше мы вместе, тем сильнее привязываемся друг к другу физически и духовно", – сказал актер.