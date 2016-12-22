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Молодая женщина не намерена прозябать в нищете
У Макарских украли 36 миллионов
Супруги Макарские окончательно перебрались из Израиля в Россию. Теперь они живут с детьми в уютном пятиэтажном таунхаусе в Сергиевом Посаде. Правда, после всех мучительных разборок с мошенником-прорабом свои деньги они так назад и не получили.
"Если честно, мы до сих пор не верим в то, что у нас теперь есть свой дом. После того как предыдущие строители обманули, совсем не хотелось еще раз ввязываться в подобную авантюру. Ведь, даже несмотря на выигранные в суде 36,5 миллиона рублей, та строительная компания не вернула нам ни копейки", – посетовала Виктория.
Им с Антоном пришлось найти себе другой дом после той скандальной истории с прорабом. В особняке, который построили горе-специалисты, актеры жить не смогли. Тот дом пойдет под снос.
"Случилось чудо: сотрудники администрации Сергиева Посада предложили нам этот таунхаус на очень выгодных условиях. А не так давно нам позвонил мужчина, который очень просил продать ему наш многострадальный дом. Рассказал, что в одиночку растит троих детей, денег у него совсем немного, но, если мы согласимся на сделку, обещал построить на том участке новый дом, завести коз и всю жизнь снабжать нас козьим молоком. Мы сразу же согласились. И, кстати, вырученных денег нам полностью хватило на то, чтобы быстро и недорого сделать ремонт в нашем таунхаусе. Будто ангелы нам помогли поскорее сюда переехать", – благодарит небеса Виктория.
Макарский обожает свой новый дом. "Я очень надеюсь, что это наш последний переезд. Ближайшие лет сорок я отсюда точно никуда не уеду!" – уверен Антон.
Таунхаус актерской четы снаружи напоминает теплоход, поэтому супруги оформили его в морском стиле: в гостиной установили огромный аквариум, детский домик-кораблик и даже мачту.
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