У Макарских украли 36 миллионов

Супруги Макарские рассказали, чем закончилась многолетняя история с их многострадальным домом. Непорядочные строители украли у четы 36 миллионов рублей.

Супруги Макарские окончательно перебрались из Израиля в Россию. Теперь они живут с детьми в уютном пятиэтажном таунхаусе в Сергиевом Посаде. Правда, после всех мучительных разборок с мошенником-прорабом свои деньги они так назад и не получили.

"Если честно, мы до сих пор не верим в то, что у нас теперь есть свой дом. После того как предыдущие строители обманули, совсем не хотелось еще раз ввязываться в подобную авантюру. Ведь, даже несмотря на выигранные в суде 36,5 миллиона рублей, та строительная компания не вернула нам ни копейки", – посетовала Виктория.

Им с Антоном пришлось найти себе другой дом после той скандальной истории с прорабом. В особняке, который построили горе-специалисты, актеры жить не смогли. Тот дом пойдет под снос.

"Случилось чудо: сотрудники администрации Сергиева Посада предложили нам этот таунхаус на очень выгодных условиях. А не так давно нам позвонил мужчина, который очень просил продать ему наш многострадальный дом. Рассказал, что в одиночку растит троих детей, денег у него совсем немного, но, если мы согласимся на сделку, обещал построить на том участке новый дом, завести коз и всю жизнь снабжать нас козьим молоком. Мы сразу же согласились. И, кстати, вырученных денег нам полностью хватило на то, чтобы быстро и недорого сделать ремонт в нашем таунхаусе. Будто ангелы нам помогли поскорее сюда переехать", – благодарит небеса Виктория.

Фото опубликовано Viktoria & Anton Makarsky (@makarskie) Дек 17 2016 в 9:07 PST

Макарский обожает свой новый дом. "Я очень надеюсь, что это наш последний переезд. Ближайшие лет сорок я отсюда точно никуда не уеду!" – уверен Антон.



Таунхаус актерской четы снаружи напоминает теплоход, поэтому супруги оформили его в морском стиле: в гостиной установили огромный аквариум, детский домик-кораблик и даже мачту.

Фото опубликовано Viktoria & Anton Makarsky (@makarskie) Дек 20 2016 в 1:53 PST

Есть у Макарского и свой тренажерный зал. "Наконец-то у меня появилось место, где я могу выпустить пар, – цитирует довольного Макарского сайт "Экспресс-газета" . – Пара-тройка "железок", турник, лавка для жима лежа и манекен для бокса – мы с Машей называем его Боб. Абсолютно точно дочка будет заниматься каким-нибудь единоборством. У нее и сейчас уже неплохо получается боксировать. Ваня пока только с гантелями упражняется и подтягивается немного".