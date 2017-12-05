Новое шоу Малахова обругали еще до премьеры

В середине декабря на телеканале "Россия 1" стартует новое шоу Андрея Малахова. Однако задолго до выхода передачи зрители выступили с критикой в адрес и телеведущего, и самой программы.

16 декабря в 18:00 мск на телеканале "Россия 1" выйдет новое шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" Оно будет носить совершенно не тот скандальный налет, который свойственен другой его передаче – "Прямой эфир".

В новом шоу, по задумке, наоборот, будут транслироваться лишь самые добрые и позитивные новости и события, а обсуждать их будут известные в стране люди. "Круг тем – разнообразный, формат – непредсказуемый. Теплая атмосфера и песни – обязательны!" – компетентно сообщает "Телепрограмма" со ссылкой на пресс-релиз телеканала.

На днях состоялись съемки нового шоу. В них принял участие поп-король Филипп Киркоров. Известный исполнитель опубликовал фотографии рабочего процесса на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Записали невероятно теплую программу в новом шоу "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ" моего друга Андрея Малахова на канале "РОССИЯ", посвященную 45-летию легендарной программы "ПЕСНЯ ГОДА", с участием любимых артистов нашего времени – Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Галина Ненашева, Галина Улетова, Наша гостья из бывшей Югославии, ныне Звезда эстрады , Живая Легенда из Сербии – Радмила Караклаич, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Валерия, Наташа Королева , и наша юная героиня , победительница детского "Евровидения" 2017 – Полина Богусевич!!! Узнаете впервые очень много интересных историй, о которых НИКОГДА не знали и не слышали (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объявил артист.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Ноя 30 2017 в 2:48 PST

Однако в комментариях подписчики разделились во мнениях относительно будущего шоу Малахова. Одни с энтузиазмом сообщили, что будут с нетерпением ждать эфира, другие накинулись на шоумена с критикой.

По их мнению, шоу Андрея Малахова подозрительно напоминает передачу "Субботний вечер", ведущими которой являются Максим Галкин и Юлия Меньшова. Они выразили недовольство тем, что "на всех каналах" показывают "одно и то же".

"Малахов пришел на другой канал и притащил с собой старые шоу. ну ясно ж, что "Привет, Андрей!" это "Субботний вечер" на Первом... везде показывают одно и то же... ну сколько можно????", "Теперь понятно стратегия, Малахова, перешел на р1 и все программы те же, только переименованы", "Надоели одни и те же лица", "Как надоело смотреть этих старперов и вообще все эти лица с одними и тем же репертуаром, достали, Ну сейчас есть много талантливых молодых исполнителей, Господа продюсеры, ну дайте дорогу молодым", – высказались пользователи Сети.