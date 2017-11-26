Малахов рассказал о проблемах в семье после рождения сына

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, что выборы имени для сына стали для него с женой настоящей проблемой. В конечном итоге всю тяжесть решения супруги переложили на общественное мнение, и исходом голосования супруги остались довольны.

В своей авторской колонке на портале StarHit Андрей Малахов рассказал о проблемах, которые возникли у них с женой Натальей Шкулевой после рождения сына. "Единственное, что омрачало счастье и покой нашей семьи, – это разговоры о выборе имени", – признался он.

Как оказалось, в похожей ситуации когда-то оказались и родители самого телеведущего. "Заслышав очередной спор, моя мама еле слышно вздыхала и вспоминала, как при моем появлении на свет очень хотела назвать меня Ильей, но со стороны родственников мужа это вызвало настоящую бурю", – рассказал Андрей Малахов.

В конечном счете было решено переложить всю тяжесть решения на народное голосование. Таким образом ведущий хотел обратиться к народной мудрости и генетической памяти. Россиянам предложили выбрать из двух вариантов – Николай (в честь отца Андрея Малахова) или Александр (в честь князя Александра Невского).

Публикация от @malakhov007 Май 7 2017 в 2:46 PDT

В большинстве своем люди остановились на втором варианте и этим выбором Андрея Малахов остался весьма доволен. "Но замечу сразу: для меня главным аргументом в этом вопросе было даже не мнение миллионов соотечественников, а тот факт, что Александр Ярославич Невский, день которого мы отметим совсем скоро, начал самостоятельно княжить в шестнадцатилетнем возрасте", – подчеркнул Андрей Малахов.

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Авг 9 2017 в 12:10 PDT

Телеведущий напомнил, что уже в 20 лет князь одержал победу над шведскими войсками на реке Неве. "Никаких военных сражений я для своего Сашки не хочу, а вот от того, чтобы он вырос таким же самостоятельным парнем, как и его великий тезка, мы с женой не отказались бы", – отметил он. "Теперь в нашей семье полное согласие", – заключил он.