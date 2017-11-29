Малахов с женой отдадут сына другой женщине

Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева, на днях ставшие родителями, приняли важное решение. Шоумен с женой отказались сидеть в декрете и захотели нанять для сына няню.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева стали родителями за полчаса до полуночи 16 ноября. Малыш появился на свет весом 4,2 килограмма и ростом 54 сантиметра. Счастливые родители назвали мальчика Александром.

Ранее шоумен заявлял о реальной возможности уйти в декрет, однако принял решение этого не делать. Как выяснили журналисты, не намерена засиживаться дома и супруга Малахова. Уже решено, что малыша будет воспитывать няня, компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда".

Модель и певица Анна Калашникова предложила максимально подходящую, по ее мнению, кандидатуру. "Я хочу порекомендовать Андрею свою хорошую знакомую – Валентину Юдину. Она поможет его жене Наташе воспитывать Сашеньку. Валентина несколько лет занималась воспитанием Гарри и Лизы – двойняшек Аллы Борисовны Пугачевой. Мы с ней хорошо знакомы: она представляет у меня в магазине свою марку одежды. После ухода из замка она увлеклась дизайном нарядов. Дама очень милая, воспитанная и с детьми управляется просто замечательно", – похвасталась артистка.

На рождение долгожданного первенца Малахов заранее приготовил жене подарок. Шоумен заказал картину у известных художников Владимира Дубосарского и Александра Виноградова. На картине изображено соитие куклы Барби и плюшевого мишки.

Оказывается, Андрей и Наталья – поклонники современного искусства. Это полотно Шкулева увидела на выставке, и Малахов решил порадовать жену.